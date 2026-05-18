La futura red de calor de León da un paso más con 51 millones para calentar a 28.000 viviendas y 150 edificios

Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, presentando la red de calor de León Fotografía: Campillo / ICAL.

La Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, ha licitado dos actuaciones que son estratégicas para el desarrollo de la red de calor sostenible de la ciudad de León. Todo con una inversión conjunta que supera los 51,1 millones de euros.

Las actuaciones, cofinanciadas con fondos europeos de Transición Justa, incluyen la ejecución de la central de generación de energía térmica con biomasa y la primera fase del despliegue de la red de distribución de calor.

Dos proyectos clave para avanzar en la transición energética, la descarbonización urbana y el impulso de energías renovables autóctonas.

El complejo energético permitirá suministrar calefacción y agua caliente sanitaria mediante energía renovable a más de 28.000 viviendas y 150 edificios de la capital leonesa, favoreciendo además el apagado progresivo de más de 1.200 calderas y chimeneas de combustibles fósiles, reduciendo la huella de carbono de la ciudad.

También contribuirá a mejorar la calidad del aire urbano mediante la disminución de emisiones contaminantes y partículas asociadas a sistemas térmicos convencionales.

En un contexto marcado por la volatilidad de los costes energéticos, la nueva red permitirá a las familias y edificios conectados acceder a una fuente térmica renovable más estable y eficiente, reduciendo además costes de mantenimiento y evitando futuras inversiones en sustitución o renovación de calderas individuales.

Con los precios actuales de los combustibles fósiles, una comunidad de propietarios ahorraría entre un 20 y un 30 % en su factura de calefacción y agua caliente, además de garantizarse una fórmula de revisión anual basada en el IPC y no en las eventualidades geopolíticas (guerra de Ucrania, conflicto de Irán…), que afectan al precio de los combustibles fósiles.

Central de biomasa

La primera de las licitaciones corresponde a la ejecución de la central de generación de energía térmica con biomasa para la Red de Calor Sostenible de León, con una inversión de 34,48 millones de euros más IVA y un plazo de ejecución de 24 meses.

La central energética se ubicará en una parcela de 24 hectáreas situada en las inmediaciones del río Bernesga, el Cementerio Municipal y la Ronda Sur de León, y constituye una pieza fundamental del Complejo de Energías Renovables que impulsa Somacyl en la ciudad.

Este recinto integra distintas tecnologías renovables en un mismo espacio, incorporando biomasa forestal sostenible, energía solar fotovoltaica e hidrógeno verde, en un modelo pionero de hibridación energética en España.

La actuación contempla, en esta primera fase, la instalación de dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, alcanzando una potencia total de 44 MW.

El desarrollo completo del complejo energético permitirá alcanzar una potencia nominal de 88 MW mediante futuras ampliaciones.

La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa.

Con estas dos primeras calderas se prevé una producción anual de 176 millones de kWh de energía térmica renovable, mediante el consumo aproximado de 64.000 toneladas de biomasa forestal al año.

La instalación permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ anuales, contribuyendo de forma directa a la descarbonización de la ciudad de León.

La puesta en marcha de esta infraestructura supondrá además una mejora ambiental para la ciudad, al reducir progresivamente las emisiones derivadas de instalaciones térmicas individuales alimentadas por combustibles fósiles, contribuyendo así a una mejor calidad del aire en los distintos barrios conectados a la red.

La infraestructura contará además con un sistema inteligente de almacenamiento térmico mediante un depósito de inercia de 13 millones de litros, que permitirá acumular energía renovable durante los periodos de menor demanda para suministrarla posteriormente en las horas punta de consumo energético.

Entre los principales equipos y sistemas previstos destacan también los filtros de mangas para la depuración de humos y el cumplimiento de los más exigentes estándares medioambientales; los grupos de bombeo eficientes de caudal variable para la alimentación de la red de calor; los sistemas automáticos de retirada de cenizas; los sistemas de regulación, control y telegestión de toda la instalación; y una planta solar fotovoltaica destinada al autoconsumo energético de la central.

La planta de biomasa será la encargada de abastecer a la futura red urbana de calor sostenible de León, diseñada para suministrar calefacción y agua caliente sanitaria a más de 28.000 viviendas y 150 edificios públicos y privados de la ciudad.

Primera fase de despliegue de la red de distribución de calor

La segunda actuación licitada corresponde a la primera fase del despliegue de la Red de Calor Sostenible de León, con una inversión de casi 16,7 millones de euros más IVA y un plazo de ejecución de 24 meses.

El proyecto contempla la ejecución de las infraestructuras correspondientes a la fase inicial de la red de distribución térmica, mediante aproximadamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y retorno, con diámetros comprendidos entre DN800 y DN50, adaptados a las necesidades de cada tramo de la instalación.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través del Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo, Santa Ana, Pendón de Baeza y la Avenida Real.

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Las canalizaciones estarán formadas por tuberías de acero preaislado específicamente diseñadas para el transporte eficiente de energía térmica en forma de agua caliente. Estas conducciones estarán compuestas por una tubería interior de acero, aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano y una envolvente exterior de polietileno de alta densidad, garantizando así la eficiencia energética y la durabilidad del sistema.

La red incorporará además un avanzado sistema de detección de fugas, red de comunicaciones virtual VPN y bombeos inteligentes de caudal variable, lo que permitirá adaptar en todo momento la producción térmica a la demanda real de los edificios conectados, reduciendo pérdidas térmicas y optimizando el consumo eléctrico del sistema.

El proyecto incluye igualmente la instalación de subestaciones de intercambio térmico en cada edificio conectado a la red, ubicadas en las actuales salas de calderas. Estas subestaciones permitirán desacoplar hidráulicamente la red urbana del circuito interno de cada inmueble y transferir la energía térmica para calefacción y agua caliente sanitaria.

Cada subestación dispondrá, entre otros elementos, de intercambiadores de calor, válvulas de control, contadores energéticos y bombas de impulsión secundaria, permitiendo además la digitalización y telegestión de la demanda energética de los edificios conectados.

Con el desarrollo de esta red de calor sostenible, la Junta de Castilla y León impulsa un modelo de suministro energético urbano centralizado, eficiente y basado en energías renovables autóctonas.

Todo, favoreciendo la reducción de costes energéticos y de mantenimiento para los usuarios, la eliminación de equipos individuales de producción de calor y la mejora de la calificación energética de los edificios de la ciudad. Asimismo, el sistema contribuirá a mejorar la calidad del aire urbano mediante la reducción progresiva de emisiones contaminantes asociadas al uso de combustibles fósiles en instalaciones térmicas convencionales.