Muere un motorista tras salirse de la N-621 en Valdefresno

Un motorista de 57 años ha fallecido a consecuencia de un accidente de tráfico que tuvo lugar ayer, a las 18:39 horas, a la altura de Valdefresno, en la provincia de León.

La motocicleta se salió de la vía, en el kilómetro 13 de la N-621, y se dio aviso del accidente al 112, quien alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl.

En el lugar, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico atendieron al herido, que finalmente ha fallecido.