El Cupón de la ONCE deja en Ponferrada 1,5 millones de euros y Carlos Escudero llena de alegría el lugar

Ponferrada salta de alegría con la lotería. En este caso gracias al Cupón de la ONCE que ha dejado en el lugar su premio mayor de 1,5 millones de euros, ni más ni menos.

Carlos Escudero Ferreduela, vendedor de la ONCE, ha sido el encargado de repartir suerte y de hacer que el lugar salte de emoción con esta cantidad de billetes.

Ha repartido un total de 1,5 millones al vender el boleto del número 32.927 con la serie 042 del sorteo que se ha celebrado el 9 de mayo. Lo ha hecho a través de su terminal Punto de Venta.

El comprador de este cupón del sorteo Sueldazo Fin de Semana, por dos euros, ha obtenido un premio de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años, en total 1,5 millones de euros.