Las tres curiosas palabras de la Semana Santa de León que quieren que la RAE incluya en el diccionario: esto significan

Imagen de una procesión en la Semana Santa de León Campillo ICAL

León mira al próximo 14 de mayo con atención. Ese día, la Real Academia Española celebrará un Pleno extraordinario en la ciudad, un acto que rendirá homenaje a Urraca I de León y que, según los leonesistas, podría convertirse en un punto de inflexión para el reconocimiento de palabras profundamente arraigadas en la identidad local.

Desde la Unión del Pueblo Leonés (UPL), su portavoz en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, ha señalado este encuentro como una ocasión “excepcional” para avanzar en la inclusión en el diccionario académico de términos tan representativos de la Semana Santa leonesa como “papón”, “bracero” o “seise”.

La iniciativa no es nueva. El 30 de marzo de 2023, distintas instituciones leonesas remitieron una carta al director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, solicitando formalmente la incorporación de estos vocablos con el significado específico que tienen en León.

Se trata de palabras que no solo describen figuras o funciones dentro de las procesiones, sino que forman parte de un lenguaje vivo que define la experiencia cultural de toda una comunidad.

Papón es un término exclusivo de la Semana Santa de la provincia de León, que se refiere a un hermano o hermana cofrade encargado de llevar el paso.

Además, un bracero es el Papón, cofrade que puja un paso. Una tradición que antes pasaba de padres a hijos, pero hoy, titulares y suplentes, ocupan su lugar por orden de lista, como indica la norma.

Y el seise es el responsable de cada Paso. No pujan, aunque suelen o pueden hacerlo ocasionalmente en algún trecho de la procesión.

En aquel escrito, se recordaba además que el propio diccionario académico ya recoge referencias parciales al término “papón”, lo que refuerza la base documental para su reconocimiento pleno.

Las fuentes de la Academia —como el Banco de Datos del Español o su fichero histórico— avalan el uso de estos términos, ampliamente documentados en estudios y en la tradición oral.

La petición también ha contado con el respaldo de otras entidades locales, como el Ayuntamiento y el Obispado, a través de la Cátedra de Semana Santa, que han defendido la necesidad de poner en valor esta singular jerga cofrade.