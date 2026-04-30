Carne de cordero más saludable gracias a una dieta con aceite de gusano: el sorprendente hallazgo de científicos leoneses

Un equipo de investigadores del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), centro mixto del CSIC y la Universidad de León, ha evaluado el uso de aceite obtenido del insecto Tenebrio molitor (conocido popularmente como gusano de la harina) como ingrediente en la dieta de corderos.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Animal Feed Science and Technology, concluye que la incorporación de este aceite en pequeñas cantidades, concretamente un 2% de la dieta, constituye una alternativa viable y eficaz frente a fuentes energéticas convencionales como el aceite de soja o las grasas de palma.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación, realizada mediante avanzadas técnicas in vitro, es el impacto positivo en la composición lipídica de la carne.

El equipo detectó que el aceite de insecto contiene ácidos grasos poco habituales que mejoran el perfil nutricional del producto final, orientándolo hacia uno potencialmente más saludable para quienes lo consumen.

Además, los científicos analizaron la biohidrogenación ruminal (el proceso por el cual los microorganismos del estómago del rumiante transforman las grasas) y determinaron que el aceite de Tenebrio molitor actúa de forma muy similar al de soja, lo que facilita enormemente su sustitución en los piensos actuales.

La apuesta por los insectos responde a la necesidad de reducir la dependencia de materias primas que compiten directamente con la alimentación humana y que están sujetas a las fuertes fluctuaciones del mercado internacional.

Trabajo con insectos en los laboratorios del IGM

Los insectos permiten una producción mucho más eficiente, con un consumo de recursos significativamente menor.

Los resultados del IGM muestran que el funcionamiento digestivo de los animales no se ve comprometido, ya que los procesos de fermentación en el rumen se mantienen estables.

Aunque estos beneficios deberán ser confirmados ahora mediante estudios in vivo (con animales vivos), los investigadores subrayan que este avance abre la puerta a una ganadería más sostenible, plenamente alineada con los retos de la economía circular.