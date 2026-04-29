León, punto de referencia mundial para el eclipse solar de agosto: expertos de la ESA explican las claves y los riesgos

Jornada ‘León se viste de eclipse’ en la Universidad de León

León ha comenzado su cuenta atrás para el histórico eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Bajo el título ‘León se viste de eclipse’, el Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León (ULE) ha acogido este miércoles una jornada divulgativa que ha contado con la participación de dos figuras clave de la Agencia Espacial Europea (ESA): Anik de Groof, directora de la misión Solar Orbiter, y Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico del proyecto CESAR.

Durante el evento, que registró un lleno absoluto, Anik de Groof detalló la relevancia científica de este fenómeno. La experta explicó que los eclipses son momentos "excepcionales" para observar la corona solar desde la Tierra, algo fundamental para entender cómo la actividad del Sol afecta a nuestras infraestructuras tecnológicas.

De Groof destacó el papel de la sonda Solar Orbiter, el único observatorio capaz de captar los polos del Sol, cuya labor es crucial para comprender los ciclos solares y su influencia directa sobre nuestro planeta.

La vertiente de salud pública fue abordada por Juan Ángel Vaquerizo, quien lanzó una advertencia tajante sobre los peligros de la observación directa.

El astrofísico insistió en que la radiación solar puede provocar daños irreversibles en la retina, incluso durante las fases parciales del fenómeno.

"No sirven soluciones caseras ni filtros improvisados; las únicas gafas válidas son las que cumplen la normativa internacional", remarcó, recordando que solo durante el breve instante de la totalidad es seguro retirar la protección.

León, ubicación privilegiada

La rectora de la ULE, Nuria González, puso en valor el compromiso de la institución con la transferencia del conocimiento y recordó el fuerte vínculo de la universidad con la ESA, representada por astronautas egresados como Pablo Álvarez y Sara García.

González subrayó que generar ciencia "no es suficiente si no se comparte con la ciudadanía".

En esta misma línea, el alcalde de León destacó que la ciudad reúne "condiciones óptimas" para la observación del eclipse gracias a su ubicación y la calidad de su cielo.

El regidor animó a los leoneses a prepararse para una oportunidad "única", recordando que León no volverá a vivir un fenómeno de estas características en más de cien años.

La jornada ha servido así como la antesala oficial de un evento que se espera atraiga a miles de visitantes y sitúe a la provincia en el epicentro de la actualidad científica mundial.