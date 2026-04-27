Caos en el traslado de presos de Madrid a León para un partido de fútbol: "Generó inseguridad jurídica y desconcierto"

Acaip-UGT han denunciado una situación vivida por el centro penitenciario de León el pasado 20 de abril, que han tildado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León como “preocupante e insólita”.

Un total de 15 internos, procedentes de la prisión de Madrid III (Valdemoro), recorrieron más de 750 kilómetros en un solo día para “disputar un partido de fútbol” en un traslado que “requirió la movilización de ocho efectivos de la Guardia Civil encargados de custodiar el autbobús durante todo el trayecto.

Los denunciantes apuntan que “las actividades deportivas forman parte esencial del tratamiento penitenciario de las personas privadas de libertad y contribuyen a su reinserción”.

Añaden que la “organización debe regirse por criterios de eficacia, eficiencia y, sobre todo, seguridad” y que en este caso “dichos principios no solo se han visto comprometidos sino claramente vulnerados”.

“A su llegada, los trabajadores del departamento de ingresos del centro penitenciario León se encontraron con una conducción de internos de la que no habían recibido ningún tipo de información previa”, señalan.

Añaden que “esta falta de comunicación generó una situación de desconcierto e inseguridad jurídica” al “desconocerse tanto las condiciones del traslado como la situación administrativa de los reclusos” que “seguían perteneciendo a su centro de origen.

Desde ACAIP-UGT han denunciado, en primer lugar, la “indefensión en la que se vieron los trabajadores del centro penitenciario de León” que “estuvieron obligados a gestionar una situación no prevista y sin los protocolos adecuados”.

En segundo lugar, han rechazado el “evidente descontrol organizativo y el uso cuestionable de los recursos públicos para un viaje de estas características que implicó un viaje de ida y vuelta de más de 750 kilómetros en un solo día” y el “despliegue de ocho agentes de la Guardia Civil detrayendo efectivos destinados a la seguridad ciudadana”.

“No se pone en duda la importancia de estos programas deportivos, pero sí la necesidad de planificarlos con rigor, transparencia y responsabilidad”, añaden pidiendo “optimizar los recursos disponibles y garantizar la seguridad jurídica en todas las actuaciones para evitar episodios tan caóticos como el ocurrido el 20 de abril en el centro penitenciario de León”.