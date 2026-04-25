Astorga se rinde al sabor del mejor queso en una feria con 20 jaimas: “Esperamos superar los 8.000 visitantes”

El alcalde José Luis Nieto en la Feria del Queso de Astorga. Fotografía: Ayuntamiento de Astorga.

Astorga se prepara para volver a disfrutar con uno de sus sabores más emblemáticos como es el del mejor queso. Todo con su Feria del Queso que se va a celebrar en el lugar entre los días 30 de abril y de 3 de mayo de este 2026.

Una cita en la que el cambio más significativo pasa por ser en la infraestructura. Se ha abandonado la carpa única de grandes dimensiones por un modelo de un total de 20 jaimas individuales de 5x5 metros que se van a ubicar en la Avenida de Mérida Pérez. En ellas estarán otros tantos productores que ofrecerán sus delicias.

Además, destaca su cartel, del artista local César Núñez. El diseño pasa por ser una oda a la identidad de la ciudad y usa una “A” mayúscula como eje vertebrador que simboliza tres pilares, por un lado, el nombre de Astorga, por otro, el centenario de Antoni Gaudí y, por último, a los Artesanos queseros.

Un cartel que cuenta con tonos cálidos y con una tipografía manuscrita que evoca el trabajo manual para incluir curiosos detalles como el Palacio de Gaudí, custodiando la entrada a la feria y un queso con la forma del Ayuntamiento.

“Junto a la Feria del Chocolate, la del Queso es la más importante que desarrollamos en la ciudad”, explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto.

Una cita para chuparse los dedos.

Imagen de los sabrosos quesos. Fotografía: Ayuntamiento de Astorga.

Una cita consolidada y marcada en el calendario

“La Feria del Queso es una cita que está muy consolidada en el calendario de eventos de nuestra ciudad. Durante estos días, el flujo de visitantes es notorio. Los hoteles se llenan y el comercio y la hostelería lo notan para bien”, nos explica el primer edil.

José Luis Nieto nos habla de la “tradición quesera” que existe en Astorga y de “la calidad de sus quesos a nivel nacional” con “grandes productores en la tierra”. Eso se refleja en esta Feria del Queso organizada por el Ayuntamiento y que cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio, de la Junta de Castilla y León y de la Asociación Montañas de Teleno.

“Es una feria que está estabilizada. Intentamos crear una programación con actividades atractivas y que la gente pueda disfrutar con el talento local, también, como protagonista”, confiesa el primer edil.

Una programación perfecta para cuatro días en los que el queso es protagonista en Astorga.

Una productora en la Feria del Queso de Astorga. Fotografía: Ayuntamiento de Astorga.

El programa al completo

El jueves, 30 de abril, va a tener lugar la inauguración de la Feria del Queso, a las 11:30 horas y con Jonathan Garrote, profesor de Cocina y Pastelería de la Junta de Castilla y León y divulgador gastronómico, como mantenedor de la feria.

Ese mismo día, a las 12:30 horas, tendrá lugar una masterclass a cargo de Jonathan Garrote y de la Quesería Hircus bajo el título: ‘El queso y su técnica culinaria’. Y desde las 18:30 horas se desarrollará la charla con cata a cargo de ‘Quesos Idiazabal’.

El viernes, 1 de mayo, a las 12:00 horas, otra cata para chuparse los dedos, a cargo de ‘Quesos La Chata’ antes de que, a las 13:00 tenga lugar un pasacalles que correrá a cargo del Grupo Sartaina.

La actividad del viernes no queda ahí. La tarde también promete con el showcooking, desde las 18:00 horas a cargo de Jesús Prieto Serrano bajo el título: ‘El queso fuera de una tabla de quesos’. Para cerrar una gran jornada con una degustación de fondue de queso en la jaima de la organización desde las 18:30.

Feria del Queso de Astorga 30 abril al 3 de mayo. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Astorga.

El sábado, 2 de mayo, la actividad la abrirá una nueva charla con cata a cargo de ‘Quesería Daniberto’ desde las 12:00 horas. Por la tarde, a las 19:00, showcooking a cargo de Casa Kika, y con el título: ‘Quesos artesanos leoneses como base de salsas de cocina internacional’.

Una de las actividades más esperadas del programa es la que se va a desarrollar a las 19:30 horas con el vuelo cautivo en globo en el Patio González Álvarez. Tendrá cuatro minutos de duración y se elevará de 20 a 25 metros. Se repartirán un total de 100 tickets por orden de llegada y los menores deberán ir acompañados.

El domingo, 3 de mayo, se pondrá el punto y final a un programa de quilates con un total de tres actividades. A las 12:00, charla con cata a cargo de ‘Queso Tozudo azul madurado en mina de hierro’.

A las 13:00 pasacalles a cargo del grupo Aire de Perales y a las 19:30 clausura de la Feria del Queso 2026 con el sorteo de una cesta de productos.

Desde el Ayuntamiento de Astorga matizan que las charlas y showcooking serán con invitación previa a recoger en el Ayuntamiento de la ciudad, o durante la feria en la carpa de la organización hasta agotar existencias, y que se celebrarán en el Hotel Gaudí y que los pasacalles tendrán lugar entre la Plaza Eduardo de Castro y la Avenida Mérida Pérez.

El horario es de 11 a 14 horas y de 17 a 21:00.

20 jaimas

“Es un programa con cinco sentidos se podría decir. Además, este año hemos cambiado la carpa que teníamos de 20x10 metros por un total de 20 jaimas de 5x5 para llevarlo a la calle y que sea más visual pensando en los proveedores y productores, que van a estar en estos espacios”, explica el alcalde de Astorga.

Un total de 20 productores que llegarán de diferentes puntos de la geografía española como nos explica José Luis Nieto. “De León, Santander, Galicia, Cáceres o de Los Picos de Europa”, afirma, para añadir que “de Astorga serán unos seis”.

Imagen de un gran queso. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Se van a poder degustar todo tipo de quesos. Desde los blandos a los semicurados, los azules y la oferta se va a complementar con productores que traen productos que casan muy bien con el queso como la miel, el aceite, el membrillo o el pimentón”, añade.

Sin olvidarnos de esa suculenta cesta que se sorteará el domingo que incluye productos de todos los productores participantes.

Su importancia y 8.000 visitantes

“Junto a Fromago, la Feria del Queso de Astorga es una de las más importantes de Castilla y León. Por supuesto, es la más importante de Astorga y un punto de inflexión tras la Semana Santa debido a la gran afluencia de público y ocupación. Esperamos superar los 8.000 visitantes este año”, explica el alcalde.

Astorga vive un momento dulce en lo que al turismo se refiere. Tras una gran semana de pasión y mirando al eclipse solar de agosto, la ciudad de la provincia de León enamora al que por ella pasa, también, con ferias como de la que hablamos en este escrito.

“El objetivo que nos marcamos pasa por conseguir que la gente tenga las mismas ganas de venir a Astorga que la que ponemos desde el Ayuntamiento para organizar la Feria del Queso, que esperemos que sea un nuevo éxito”, finaliza nuestro entrevistado.

Seguro que así es.