Astorga aprueba los presupuestos más altos de su historia, con 600.000 € de superávit y dos para inversiones

Presentación de los Presupuestos de Astorga para 2026

Astorga afronta 2026 con los presupuestos más elevados de su historia.

El nuevo proyecto económico municipal contempla unos ingresos de 13.130.280,83 euros frente a unos gastos de 12.530.479,79, una diferencia que permitirá al Ayuntamiento cerrar el ejercicio con un superávit próximo a los 600.000 euros.

Las cuentas, presentadas este lunes, dibujan un escenario de estabilidad y crecimiento para el municipio.

El equipo de Gobierno defiende que este resultado responde a una línea de gestión marcada por el control del gasto, la eficiencia y la planificación económica emprendida en los últimos años.

Ese margen positivo se convierte, además, en una de las principales fortalezas del presupuesto, ya que permitirá corregir desequilibrios anteriores y afianzar la sostenibilidad financiera del Consistorio a medio y largo plazo.

El documento, según se ha detallado, cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto.

Otro de los datos que refuerzan esa imagen de solidez es el ahorro neto presupuestario, que supera el millón de euros.

El indicador mejora con respecto a ejercicios anteriores y confirma, según la previsión municipal, una evolución favorable de las cuentas.

A ello se suma la reducción progresiva de la deuda con entidades financieras, uno de los ejes del presupuesto.

El endeudamiento ha pasado de más de 3,18 millones de euros en 2023 a 2,17 millones en 2025, y la previsión es que descienda hasta 1.175.799,98 euros al cierre de 2026.

En paralelo, la partida destinada a amortización de deuda se reduce en torno a un 20%, una señal del saneamiento financiero que persigue el Ayuntamiento.

El presupuesto del próximo año también pone el acento en la inversión.

Más de dos millones de euros se destinarán a actuaciones de mejora en calles, alumbrado, espacios urbanos y servicios básicos, además de a proyectos considerados estratégicos en los ámbitos cultural y turístico.

Junto a ello, las cuentas recogen un incremento del gasto corriente para asegurar el funcionamiento diario de los servicios públicos.

El objetivo es combinar la mirada a largo plazo con una respuesta inmediata a las necesidades de la ciudad.

En conjunto, el Ayuntamiento presenta unos presupuestos que quiere situar como realistas y responsables, con tres ideas de fondo: estabilidad económica, impulso inversor y mejora de los servicios.

Con ese planteamiento, Astorga busca encarar 2026 con una posición financiera más sólida y con mayor capacidad para abordar nuevos retos.