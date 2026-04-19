Una fiesta única e histórica de Astorga se exhibe en Lugo: busca ser declarada de Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Astorga, junto a representantes de la Asociación de Astures y Romanos de Astorga, ha participado este fin de semana en Lugo en el Encuentro Nacional de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

Este encuentro, que reúne a algunas de las principales recreaciones históricas de toda España, ha servido como punto de intercambio de experiencias, promoción cultural y fortalecimiento de lazos entre ciudades que apuestan por la divulgación histórica como motor turístico y social.

La delegación astorgana ha tenido la oportunidad de dar a conocer la Fiesta de Astures y Romanos, uno de los eventos más destacados del calendario cultural de Castilla y León, poniendo en valor su rigor histórico, su capacidad de movilización ciudadana y su impacto económico en la ciudad.

Durante las jornadas, se han abordado cuestiones clave como la profesionalización de las recreaciones históricas, la sostenibilidad de los eventos, la innovación en la puesta en escena y las estrategias conjuntas de promoción turística a nivel nacional e internacional.

En este contexto, se ha anunciado que Astorga será la sede oficial del Encuentro Nacional de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas en el año 2030, un hito de gran relevancia que refuerza el posicionamiento de la ciudad dentro del circuito nacional de recreaciones históricas.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que acoger este encuentro supondrá una oportunidad estratégica para proyectar Astorga a nivel nacional e internacional, dinamizar la economía local y consolidar su papel como referente en la organización de eventos culturales de primer nivel.

Asimismo, se ha subrayado la importancia de este reconocimiento, que pone en valor el trabajo conjunto de instituciones, asociaciones y ciudadanía en torno a la recuperación y difusión del patrimonio histórico.

El Ayuntamiento de Astorga ha querido además agradecer expresamente a la Asociación de Astures y Romanos de Astorga su esfuerzo constante, dedicación y compromiso, reconociendo su papel fundamental en el crecimiento y consolidación de la fiesta.

En este sentido, ambas partes han coincidido en que seguirán trabajando de forma coordinada para lograr la declaración de la Fiesta de Astures y Romanos como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un objetivo compartido que reforzaría aún más su proyección y reconocimiento.

Por su parte, la Asociación de Astures y Romanos ha señalado que ser sede en 2030 es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de años y una ocasión única para mostrar la calidad, el rigor y la pasión que caracterizan a esta recreación histórica.

La presencia de Astorga en este encuentro nacional, así como su futura condición de ciudad anfitriona, refuerzan su compromiso con la promoción del patrimonio histórico y cultural, consolidando su fiesta como una de las más relevantes dentro del panorama nacional de recreaciones históricas.