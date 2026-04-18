USO Castilla y León denuncia el “grave deterioro” de la “calidad asistencial y condiciones laborales” en el Caule

Desde USO Sanidad Castilla y León han trasladado su “profunda preocupación” por el “grave deterioro” que “se está produciendo en la calidad asistencial y en las condiciones laborales” dentro del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), como han informado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En primer lugar, el sindicato ha denunciado la “eliminación desde el pasado 31 de marzo de TCAE de refuerzo en el Hospital Monte San Isidro” durante “los turnos de mañana y tarde” lo que califican de una decisión “irresponsable e injustificada”.

En este sentido, explicaron que las plantas afectadas, segunda y tercera, atienden a pacientes de edad muy avanzada, de los cuales aproximadamente el “80% presentan una alta dependencia, requiriendo cuidados básicos continuos como movilizaciones, higiene y atención integral en las actividades de la vida diaria”.

Explican que cada planta se estructura en dos alas con 27 pacientes cada una atendidos por “tres TCAE en turno de mañana dos en turno de tarde”.

Para USO, la retirada de refuerzos supone “un deterioro directo de la calidad asistencial”, además de “un incremento inasumible de la carga de trabajo” y “un aumento del estrés laboral y de las bajas entre el personal”.

Por ello, exigen a la Dirección de Enfermería, a la Gerencia del Caule y a la Gerencia de Área de León y Bierzo, “la reposición inmediata de los refuerzos”.

También en el Hospital Monte de San Isidro, la organización sindical criticó la “externalización del servicio de mantenimiento”, de forma que “se sustituye personal estatutario por una empresa subcontratada”, en “una privatización encubierta de servicios públicos”.

Por otra parte, USO Castilla y León denunció que la situación del Servicio de Oncología del Caule se encuentra actualmente “bajo mínimos debido a la ausencia de especialistas por bajas y desplazamientos al Hospital del Bierzo”.

Esta circunstancia “está generando retrasos y sobrecarga asistencial”, así como “presión sobre los profesionales en activo” y “un impacto directo en la atención a pacientes oncológicos”.

De igual modo, el sindicato consideró “inaceptable” la situación de “parálisis y bunquerización en la gestión del Caule”.

“No es admisible mantener una gerencia desvinculada de la realidad asistencial en un contexto donde la salud de la ciudadanía está en juego”, aseguraron en el escrito.

En esta línea, señalaron que “la designación de cargos sin conocimiento del entorno sanitario, unida a la falta de implicación en la resolución de problemas estructurales, está contribuyendo al deterioro progresivo del sistema”.

Finalmente, la sección de Sanidad de USO Castilla y León recordó que “la Ley 14/1986, General de Sanidad, así como la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud” establecen “la obligación de garantizar una atención sanitaria de calidad, segura y equitativa”.

Asimismo, la normativa en materia de prevención de riesgos laborales “obliga a las administraciones a velar por la salud física y psicosocial de sus trabajadores”, algo que, según USO, “claramente no se está cumpliendo en el Caule”.