Matar judíos: la expresión tradicional que ha desatado una polémica internacional entre León e Israel

Todo aquel que haya ido en Semana Santa a León sabe lo que es matar judíos. Una tradición profundamente arraigada que ahora, como suele pasar con estas cosas, fuera de contexto, desata una polémica internacional.

Un vídeo difundido por el canal ILTV Israel News ha generado críticas hacia España al interpretar como “antisemita” una expresión popular vinculada al consumo de limonada en estas fechas.

Porque matar judíos en León no es más que eso, beber limonada durante la Semana Santa. Muy rica, por cierto.

Sin embargo, el montaje difundido por el medio israelí presenta estos testimonios como evidencia de un supuesto antisemitismo arraigado en la sociedad española.

La polémica llega de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram del canal (tiene casi 300.000 seguidores). Allí se muestran imágenes de reportajes grabados en León en los que varios ciudadanos explican la expresión “matar judíos”.

En el contexto local, esta frase no tiene ninguna connotación violenta, simplemente hace referencia a la tradición de beber limonada, una bebida típica elaborada con vino, frutas y especias.

Imagen de una limonada en León

Los subtítulos en hebreo enfatizan las declaraciones de los entrevistados, quienes, en tono festivo, hablan de “matar” el mayor número de “judíos”, es decir, copas de limonada.

El canal acompaña el vídeo con acusaciones directas, afirmando que los españoles se muestran “muy cómodos propagando este nivel de antisemitismo” e incluso “haciendo chistes sobre el Holocausto”.

Incluso llegan a decir que "los cánticos se produjeron durante las festividades de la «Quema de Judas», donde también se prendió fuego a una efigie del primer ministro de Israel", algo que no es cierto.

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Unas afirmaciones que son cuestionadas por quienes conocen el significado histórico y cultural de la expresión.

De dónde viene

En León, “matar judíos” es una frase hecha cuyo origen se remonta al siglo XIV. Según diversas interpretaciones históricas, durante esa época se fomentaba el consumo de vino rebajado en Semana Santa con el objetivo de evitar altercados violentos contra las comunidades judías.

De este modo, los ciudadanos permanecían en las tabernas “matando las ganas” de atacar mediante el consumo de alcohol, una práctica que con el tiempo derivó en la actual tradición festiva.

Por el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte de instituciones españolas, aunque el debate continúa creciendo en redes sociales.