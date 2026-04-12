Victor, un ingeniero leonés y su revolucionaria app de domótica: “Va en el bolsillo y se ahorra hasta un 50% en electricidad”

Victor Alonso (Victor sin tilde, tal y como subraya el interesado a EL ESPAÑOL de Castilla y León) nació en Madrid, en el año 1980, pero cuando era pequeño y tenía solo siete años llegó hasta Astorga, en la provincia de León. Se ha dedicado al mundo de la informática durante los últimos 20 años.

Lo ha hecho trabajando en consultoría de TI, en proyectos de transformaciones y migraciones de sistemas bancarios y también en ciberseguridad para grandes corporaciones. Todo ello, después de estudiar Ingeniería Superior en Informática en la Universidad de León.

Nuestro protagonista vive, en la actualidad, en Reino Unido. Creó la empresa ‘The Real Smart Home’ en enero de 2024, después de más de siete años desarrollando y perfeccionando el sistema de domótica que lleva el nombre de SH-PRO.

Precisamente esta semana, Victor, nuestro entrevistado, ha visitado el Ayuntamiento de Astorga para dar a conocer en detalle el alcance de su proyecto tecnológico y de su proyección internacional en el ámbito de las viviendas inteligentes.

“Se trata de una plataforma que permite integrar, en un único entorno, todos los dispositivos de una vivienda como puede ser la climatización, la iluminación, las persianas, la videovigilancia o el control energético y de electrodomésticos mediante un plano digital en tres dimensiones que facilita la gestión completa del hogar desde una sola aplicación”, señala nuestro entrevistado.

Charlamos con el autor de esta plataforma de domótica que está revolucionando el mundo y da todos los detalles de la misma a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Victor Alonso en su visita al Ayuntamiento de Astorga. Fotografía: Ayuntamiento de Astorga.

Una vida asociada a la informática

“Soy un entusiasta de la tecnología. Siempre me ha encantado la informática, la tecnología y los ordenadores. En los años 90 ya sabía que esto era lo mío y tuve claro que quería dedicarme a la programación y a la electrónica y a todo lo que engloba”, asegura Victor Alonso.

A sus 45 años, nuestro protagonista nació en Madrid, pero se considera de Astorga (León) ya que llegó a la localidad leonesa cuando solo tenía siete años. La tecnología es su hobby y trabajo, pero también disfruta jugando al tenis y viajando.

Tras licenciarse en Ingeniería Informática por la Universidad de León y trabajar en diferentes compañías, en la actualidad es el CEO de ‘The Real Smart Home’. Es su compañía. La creó en enero de 2024, hace ahora dos años.

“Comencé a trabajar en la plataforma de domótica SH-PRO allá por el año 2017. Estuvimos trabajando un total de siete años para su desarrollo y perfeccionamiento. Fue entonces, en 2024, cuando creo mi empresa en Reino Unido”, nos comenta el ingeniero.

Y de ahí, al éxito.

SH-PRO

“SH-PRO pasa por ser una plataforma que conecta todos los dispositivos domóticos de la casa. Lo que había hasta ahora era muy limitado. Nosotros conseguimos conectar toda la casa al completo. Con una app para el móvil podemos hacer todo a distancia”, asegura nuestro protagonista.

Y lo hace, como añade, no “a través de iconos” sino con un “completo plano en tres dimensiones de la casa” para concretar acciones que consigan que sin nuestra presencia “podamos apagar luces, la calefacción y completar tantas acciones como queramos”.

“Ves en tiempo real, a través del plano, todo lo que ocurre en tu casa. Incluso, podemos conectar la aplicación al coche para ver la gasolina que nos queda, por ejemplo. Todo está encaminado a mejorar la calidad de vida”, explica su creador.

Fotografía de Victor Alonso. Imagen cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Desde el móvil, y a través del sistema, podemos cuadrar o programar todas las acciones en nuestro hogar. Todo, de forma automática. Con la domótica lo podemos controlar todo a kilómetros de distancia.

“Nuestros clientes, y también muchos expertos del sector, nos dicen que es la mejor aplicación del mercado y que está a años luz está la segunda. A través de la misma, y de las cámaras de seguridad, también podemos analizar vídeo y audio para extraer información usando Inteligencia Artificial”, explica Victor.

Nuestra casa nos puede abrir la puerta, o poner música nada más llegar si lo tenemos programado.

Ahorro

“El ahorro con este sistema depende de los dispositivos que tengamos conectados. La casa va en el bolsillo y se ahorra hasta un 50% de electricidad. La casa se apaga cuando te vas, si así lo tienes fijado o, incluso, los aparatos asociados pueden funcionar cuando la energía está más barata. Este es un punto muy importante”, señala el ingeniero.

La seguridad es clave también y es muy importante que el hecho de no tener dependencia de servidores externos ni de conexión a internet. Aunque se desconecte, las reglas marcadas siguen estando vigentes.

“La domótica simplifica la vida y también hace que nos ahorremos un montón de tareas rutinarias con las que tenemos que lidiar en el día a día. La gente que lo tiene nos comenta que cuando están en otros lugares que no son su vivienda, lo echan de menos”, añade Victor.

Es el futuro y también el presente.

Precio y una empresa que no deja de crecer

“Es muy difícil, en realidad, calcular el precio porque depende de los dispositivos que incluya. Te puedo decir que el proyecto medio, con luces, calefacción, cámaras y demás va entre los 8.000 y 10.000 euros, pero que se puede empezar con poco más de 1.000”, explica el creador de SH-PRO.

Un sistema que ha ganado premios a nivel internacional. Que domotiza tu casa y que te hace la vida mucho más sencilla. Una plataforma que es la joya de ‘The Real Smart Home’.

“La empresa tiene dos años. Al principio, cuesta. Ahora llevamos más de 50 proyectos entre Reino Unido y España. Estamos creciendo. Recibimos, de media, entre 12 y 14 llamadas al día”, añade Victor.

“Si alguien no está contento al cien por cien, nos lo dice y modificamos lo que tiene programado y listo”, concluye el ingeniero. Con la vista puesta en Dubái y Estados Unidos, este profesional que creció en Astorga demuestra que la tecnología del futuro no nace solo en Silicon Valley, sino también de la mano de la formación y el talento leonés.