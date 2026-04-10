Llega el espectacular videomapping que narra la historia de la Catedral de León: todas las fechas y horarios

La fachada de la Catedral de León recupera este mes de abril su protagonismo nocturno con el regreso de las proyecciones del videomapping 'Una historia narrada en piedra'.

Este espectáculo proyecta la evolución de la propia Pulchra Leonina, desde que el lugar albergó unas termas romanas hasta convertirse en el templo gótico actual.

Las sesiones tendrán lugar los sábados 11, 18 y 25 de abril, además de los días 1 y 2 de mayo, a partir de las 22:00 horas. La proyección combina imágenes en 3D con música y una locución que guía al espectador a través de los siglos.

Entre sus principales atractivos destaca la recuperación virtual de la policromía gótica original de la fachada occidental, tomando como referencia directa los pigmentos que aún se conservan en la emblemática portada de la Virgen del Dado.

La versión que se podrá visionar en estas fechas es la estrenada recientemente durante la Semana Santa, centrada en la Semana de Pasión y proyectada sobre el arco central de la fachada principal.

En este espacio se sitúa el Locus Apellationis, rincón de la justicia medieval leonesa. La narrativa visual enlaza este acto con el Domingo de Resurrección, iluminando el punto exacto donde cada Martes Santo se perpetúa la tradición del indulto.