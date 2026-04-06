La fiebre de los paquetes perdidos llega por primera vez a León: un lingote de oro o una carta de 3.000 euros

Del 13 al 21 de abril, el centro comercial Espacio León se convertirá en el escenario de una gigantesca caza del tesoro donde los leoneses podrán adquirir paquetes que, por errores en la dirección o problemas de entrega, nunca llegaron a sus destinatarios originales.

Se estima que cada año desaparecen doce millones de bultos comprados online que anteriormente terminaban siendo destruidos por las empresas de logística tras reembolsar el dinero a los compradores, pero ahora este enfoque eco-responsable permite darles una segunda vida y reducir drásticamente la huella ecológica.

El éxito de esta propuesta es incuestionable, con cifras que alcanzan las setenta toneladas vendidas al mes en catorce países europeos y récords de asistencia que superan los once mil visitantes en ciudades como Milán.

En España, el fenómeno ya ha conquistado Madrid, Barcelona o Bilbao, acumulando más de cien toneladas vendidas y una afluencia superior a las ciento diez mil personas atraídas por la posibilidad de encontrar verdaderas joyas a precios competitivos.

Funcionamiento

El funcionamiento de esta tienda efímera es tan sencillo como emocionante, ya que los visitantes disponen de diez minutos para explorar y elegir entre montañas de paquetes que se venden estrictamente al peso.

Con tarifas de dos euros con veintinueve céntimos por cada cien gramos para la categoría estándar y dos euros con noventa y nueve céntimos para la versión premium.

“Las pop-up stores son un verdadero éxito. En total se venden entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes en 14 países europeos. Una venta promedio recibe más de 8.000 visitantes y el récord actual está en Milán, donde tuvimos 11.000 visitantes en una sola edición”, afirma Killian Denis, CEO y cofundador de KING COLIS.

Aunque está terminantemente prohibido abrir las cajas antes de pasar por caja, la recompensa puede ser extraordinaria, pues como relata el CEO Killian Denis, algunos afortunados "han hallado desde lingotes de oro de colección hasta cartas Pokémon valoradas en tres mil euros, además de ropa de diseño, tecnología o videojuegos".

Esta cita única en Espacio León mantendrá sus puertas abiertas el lunes de tres a nueve de la tarde y el resto de la semana en horario ininterrumpido de once de la mañana a nueve de la noche.

Ofreciendo además pases rápidos a través de su página web para aquellos que deseen evitar las colas y lanzarse directamente a descubrir qué tesoro se esconde bajo el precinto de su próximo paquete.