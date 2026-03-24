Hasta 33 incendios provocados en León en lo poco que va de 2026: la Junta pide ayuda para identificar a los responsables

La Junta de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los responsables de los incendios forestales registrados en la provincia de León, muchos de los cuales presentan claros indicios de haber sido provocados.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha pedido a la población que aporte cualquier información que pueda resultar útil para localizar a los incendiarios.

Al mismo tiempo, ha instado a los ciudadanos a extremar las medidas de prevención para evitar conductas negligentes que puedan originar nuevos fuegos.

En lo que va de 2026, la provincia ha registrado 37 incendios forestales, de los cuales 33 han sido intencionados, 3 se deben a negligencias y 1 tiene causa desconocida.

Según la Junta, los incendios provocados suelen ser los que generan mayores daños, ya que se originan en lugares y condiciones pensadas para favorecer su propagación.

Desde la administración autonómica recuerdan que provocar un incendio forestal puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión, además de la obligación de indemnizar por los daños causados y asumir los costes de extinción.

La investigación sobre las causas de los incendios tiene un doble objetivo: mejorar las medidas de prevención y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales. Cuando existen indicios claros de intencionalidad, las pesquisas se desarrollan de forma coordinada con la Guardia Civil.

La Consejería de Medio Ambiente también ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha solicitado que se refuercen las tareas de investigación y vigilancia para frenar estas acciones criminales que ponen en riesgo tanto el medio natural como la seguridad de las personas.