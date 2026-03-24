Un almacén de amianto desata la polémica en Villacedré: el PP exige al Ayuntamiento que frene su instalación

El PP del municipio leonés de Santovenia de la Valdoncina ha exigido al equipo de Gobierno municipal, dirigido por UPL, a posicionarse de "manera clara, pública y sin ambigüedades" ante la instalación de un almacén de amianto en la localidad de Villacedré.

En concreto, los populares han presentado una solicitud para forzar la celebración de un pleno extraordinario.

El portavoz popular, Fernando Rodríguez, subraya que esta iniciativa forma parte de una línea de actuación que ya vienen desarrollando "en defensa de la salud de los vecinos de Villacedré, del municipio de Santovenia y de los trabajadores del polígono industrial".

En este sentido, insisten, el pleno extraordinario está orientado a obtener el "compromiso del equipo de gobierno y la toma de medidas orientados a frenar una instalación del centro de transferencia de productos cancerígenos que está generando una preocupación lógica entre la población".

Esta medida complementa otras como la presentación de alegaciones, la recogida masiva de firmas en colaboración con la Junta Vecinal de Villacedré, y los contactos con un gabinete jurídico especializado para el asesoramiento de las acciones ante las administraciones.

Los populares consideran que no se trata de una cuestión menor, sino de un asunto "que afecta directamente a la seguridad, la salud pública, la tranquilidad vecinal y el modelo de desarrollo del municipio".

Por ello, entienden que el Ayuntamiento "no puede mantenerse en una posición de silencio, pasividad o indefinición ante un proyecto de estas características".

"El Ayuntamiento tiene la obligación de defender a sus vecinos y de actuar con claridad en cuestiones que generan una preocupación evidente y fundada", señalan desde el Grupo Popular.

Y consideran "imprescindible" que el equipo de Gobierno "abandone cualquier tipo de ambigüedad y fije una postura clara ante esta situación".

Los populares buscan que el equipo de Gobierno "se pronuncie de forma expresa y quede constancia pública de su posición, obligando a que se determine si está del lado de los vecinos de Villacedré o si, por el contrario, continúa sin oponerse con la firmeza que exige la cuestión".

Desde el Grupo Popular reiteran su rechazo a la instalación de la planta de almacenamiento y tránsito de amianto en Villacedré y aseguran que seguirán "adoptando todas las iniciativas necesarias dentro del ámbito institucional para impedir que este proyecto salga adelante".

"Llevamos tiempo actuando y vamos a seguir haciéndolo. Este pleno es un paso más para dejar bien claro que defenderemos a los vecinos de Villacedré y de todo Santovenia de la Valdoncina con todos los medios a nuestro alcance", zanjan.