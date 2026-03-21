Hospitalizados dos motoristas, de 17 y 19 años, tras colisionar entre ellos en el polígono industrial de Onzonilla

Un helicóptero sanitario y, de fondo, el Hospital de León. Campillo ICAL

Dos motoristas, de 19 y 17 años, han resultado heridos esta pasada madrugada tras colisionar entre ellos en el polígono industrial de Onzonilla (León). Ambos han tenido que ser hospitalizados.

El aviso se ha recibido en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 00:50 horas, a través de una llamada que solicitaba asistencia sanitaria para las dos víctimas, que habían sufrido lesiones y estaban conscientes.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, el cual ha enviado una ambulancia de soporte vital básico hasta la calle 3 del citado polígono.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido a los dos heridos, a quienes posteriormente ha evacuado en la ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital de León.