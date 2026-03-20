Una Quiniela de Champions deja un buen número de billetes en un municipio de la provincia de León

Administración de Bembibre que ha dado el premio de La Quiniela. Fotografía: Selae.

En el sorteo de La Quiniela que se ha celebrado entre semana con partidos, principalmente de Champions League no ha dejado premiados del pleno al 15.

Se trata de la Jornada 49ª de la temporada 2025-2026 del sorteo y el importe destinado a dicha categoría genera un bote que se pondrá en juego en una Jornada a determinar por Loterísa y Apuestas del Estado.

En la próxima jornada de fecha 22 de marzo de 2026 se pone en juego un bote donde un único acertante de 14 con pleno al 15 podría ganar 3.600.000, 00 euros.

De 14 aciertos han aparecido un total de 11 boletos acertantes, uno de ellos en Bembibre, en la administración ubicada en la Plaza Mayor 9 de la localidad leonesa.

El agraciado se va a llevar un premio que asciende a los 14.605,57 euros.

La combinación ganadora ha sido la siguiente: 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 – 2. Pleno al Quince: M-2.