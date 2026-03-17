Fallece un hombre de 76 años tras un incendio en una casa de Valencia de Don Juan

Incendio de una nave en Valencia de Don Juan (León) en una foto de archivo Bomberos de León

Un hombre de 76 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda registrado en la avenida de Asturias de la localidad leonesa de Valencia de Don Juan.

Según informa el servicio de emergencias 112 Castilla y León, la Sala de Operaciones recibió el aviso a las 5.40 horas tras alertar de un incendio en una vivienda del citado vial, desde cuya terraza salía una gran cantidad de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Valencia de Don Juan, los Bomberos de la Diputación de León y la Guardia Civil, además de medios sanitarios de Emergencias Sanitarias – Sacyl.

En concreto, Sacyl movilizó el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valencia de Don Juan y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de un hombre de 76 años, sin que se hayan facilitado más datos por el momento sobre las circunstancias en las que se originó el incendio.

Accidente en Villamañán

Por otro lado, los servicios de emergencia trabajan en estos momentos en el rescate y atención del conductor de un camión de mercancías que ha sufrido un aparatoso accidente a primera hora de esta mañana en la provincia de León.

El siniestro se ha producido a las 8:14 horas a la altura del kilómetro 34 de la carretera CL-621, dentro del término municipal de Villamañán. Por causas que aún se investigan, el vehículo de carga se ha salido de la calzada y ha terminado volcando, dejando al conductor atrapado en el interior de la estructura.

Según las primeras informaciones facilitadas por los alertantes, la víctima es un hombre de unos 50 años.

A pesar de la gravedad del impacto y de permanecer atrapado, el hombre se encontraba consciente en el momento de la llegada de los primeros efectivos, aunque presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza.

A esta hora, los servicios de emergencia continúan actuando en el lugar del accidente para estabilizar al herido y proceder a su traslado hospitalario.