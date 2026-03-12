Ponferrada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional y Palencia, Aranda y Burgos el segundo

La suerte ha sonreído a Ponferrada (León) este jueves, 12 de marzo. Y es que la Administración nº6 de la localidad ha vendido el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, que en esta ocasión ha recaído en el número 45.281.

Un premio que también se ha repartido en Avilés (Asturias) y en Cañaveral (Cáceres) y que está agraciado con 30.000 euros al décimo y 300.000 a la serie.

Por otro lado, el segundo premio, dotado con 60.000 euros a la serie, ha estado mucho más repartido, tocando también en Aranda de Duero, en el despacho receptor 18320, y en Burgos, en la Administración nº14.

Osorno (Palencia) ha sido igualmente agraciado con este segundo premio gracias al número 16.640, que ha sido vendido en el despacho receptor 59135 de la localidad.