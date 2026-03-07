De León a Austria: un encuentro internacional coordinado por la ULE reúne a estudiantes con grandes proyectos

La Montanuniversität Leoben (Austria) la Winter School ENVIHEI, un encuentro internacional de aprendizaje coordinado por la Universidad de León.

Su escuela de invierno ha reunido a docentes y estudiantes de universidades socias y de distintos países europeos con el fin de participar en una semana que ha sido intensa de aprendizaje basado en proyectos y centrado en la resolución de retos reales que han tenido que ver con la sostenibilidad.

Cinco proyectos

Durante el programa, equipos internacionales e interdisciplinares de estudiantes trabajaron en cinco proyectos vinculados con la sostenibilidad. Entre los temas abordados se incluyeron la recuperación de metales a partir de teléfonos móviles usados, el diseño de sistemas de riego sostenibles, la eco-innovación en la producción de materiales metálicos, el diseño de bicicletas sostenibles y la eficiencia energética en sistemas electrónicos.

Con el apoyo de mentores y expertos en sostenibilidad, los equipos desarrollaron conceptos innovadores y prototipos, aplicando metodologías de aprendizaje basado en proyectos (Project-Based Learning, PBL).

El programa combinó además el trabajo académico con experiencias prácticas en el ámbito industrial y en iniciativas locales.

Los participantes visitaron la planta de Voestalpine Stahl Donawitz, donde conocieron los planes de la empresa para avanzar hacia una producción de acero con bajas emisiones de carbono, además de recorrer sus instalaciones para observar de primera mano distintos procesos industriales.

Otra de las actividades incluyó una visita a Jamila Coffee Roastery, centrada en la sostenibilidad en la producción a pequeña escala y el abastecimiento responsable.

Bicicleta sostenible

La Winter School concluyó con una sesión final de presentaciones, en la que los equipos expusieron los resultados de su trabajo ante un jurado y el público asistente. El proyecto ganador fue el desarrollado por el Equipo 4, formado por estudiantes y docentes de Polonia y España, cuyo concepto de bicicleta sostenible destacó por la integración de excelencia ingenieril y responsabilidad ambiental.

El equipo optimizó el diseño mediante la reducción de la resistencia aerodinámica y del peso, así como mediante la incorporación de materiales sostenibles, principios de economía circular y estrategias de reducción de CO₂, dando lugar a una solución técnicamente validada y orientada al mercado.

La ENVIHEI Winter School puso de manifiesto el valor de los enfoques educativos centrados en el estudiante y orientados a la sostenibilidad en la educación superior. A través del trabajo conjunto entre disciplinas y países, los participantes pudieron explorar soluciones prácticas a desafíos ambientales complejos y reforzar las competencias verdes necesarias para avanzar hacia un futuro más sostenible.