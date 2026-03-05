La reina Letizia y el sueño cumplido de Darío, el pequeño leonés con una enfermedad ultrarrara: “Estaba tan feliz”
El conocido como pequeño astronauta de León ha podido entregarle su cuento ‘Por dos pulgares de nada’ y la reina le reconoció que ya lo había leído: “Me he puesto contentísimo”, ha indicado.
El pequeño Darío, conocido como el pequeño astronauta de León, ha cumplido un sueño. Este pequeño natural de La Pola de Gordón (León) y con una enfermedad ultrarrara denominada Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) ha conocido a la reina Letizia en un acto celebrado este martes en Castellón con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Y no solo eso, también ha podido entregarle su cuento ‘Por dos pulgares de nada’. Para gran sorpresa de Darío, la reina le reconoció que ya lo había leído. “Me he puesto contentísimo”, dijo el pequeño.
En una publicación en redes sociales, Darío ha expresado la gran emoción que sintió en este encuentro: “Nos ha dicho que nos hicieran una foto y yo, como estaba tan feliz, le he dado un besito y le he dicho que es muy guapa”. “Ha sido un momento muy bonito, de esos que te hacen sentir mariposas en la barriga”, señaló.
Darío ha explicado que su libro tiene como objetivo que “todo el mundo sepa que las enfermedades raras necesitan investigación, ayuda y mucho amor. Y hoy he sentido que nuestra voz ha llegado muy lejos”.
Por su parte, Óscar, su padre ha narrado el “orgullo difícil de explicar” que ha sentido al ver a su hijo vivir este momento.
“Hace no tanto esto era solo un sueño, y hoy lo he visto entregar su cuento con seguridad, con respeto y con esa sonrisa que lo ilumina todo. Yo estaba detrás, observando, intentando mantener la compostura… pero por dentro estaba emocionadísimo”, ha indicado.
Óscar se ha mostrado “profundamente emocionado y agradecido” por acompañarle en este camino y ha manifesatdo que no sólo ha visto feliz a su hijo en este encuentro con la reina, sino que también ha sido consciente del “esfuerzo, la constancia y el amor que hay detrás de cada paso que damos”.