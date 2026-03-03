Desalojadas 20 personas por un incendio en un garaje de Bembibre que ha afectado a cuatro plantas

Un incendio declarado a última hora de la mañana de este martes ha afectado al garaje comunitario de un edificio situado en el número 7 de la calle San Telmo, en Bembibre, sin que se hayan registrado personas heridas.

El aviso se recibió a las 13:02 horas a través del servicio de emergencias 1-1-2. De inmediato, se dio traslado de la incidencia al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, a la Policía Local de Bembibre, a la Guardia Civil (COS) de León y a los Bomberos de Ponferrada.

Durante el seguimiento del suceso, los servicios de emergencias confirmaron que el incendio se originó en el garaje de un edificio de cuatro plantas.

El fuego afectó a un vehículo que se encontraba estacionado en el interior, así como a diversas herramientas almacenadas en el lugar. El resto del inmueble no resultó dañado.

Como medida preventiva, fueron desalojadas aproximadamente 20 personas, sin que se registraran afectados por el incendio.

Posteriormente, la Policía Local de Bembibre solicitó asistencia sanitaria a través del 1-1-2 para atender a una persona que presentaba un cuadro de ansiedad.

El aviso fue trasladado a Sacyl, que envió medios sanitarios al lugar para su atención.