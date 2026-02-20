El coqueto pueblo leonés en el que vive Jesús Calleja: una finca de 15.000 metros cuadrados y helipuerto privado

Jesús Calleja y, de fondo, imagen aérea de su finca en Golpejar de la Sobarriba

Frente a su intrépida imagen mediática, plagada de aventuras, la vida privada de Jesús Calleja (11-4-1965, Fresno de la Vega) se desarrolla en un oasis de tranquilidad en medio de la naturaleza. Alejado de una gran ciudad, el leonés, cuando no está inmerso en alguno de sus proyectos, se refugia en un pequeño pueblo de su provincia natal.

Se trata de una pedanía de Valdefresno (León) y hablamos de Golpejar de la Sobarriba. Allí, a pocos metros del casco urbano de esta localidad que no llega a los 300 habitantes, se sitúa la lujosa finca en la que vive Jesús Calleja, con 15.000 metros cuadrados, un amplio chalet y hasta helipuerto privado.

El leonés vive junto a sus perros, en una zona que nada tiene que ver con el ritmo frenético de sus aventuras. El chalé tiene tres plantas, cuenta con porche, un amplio patio y un inmenso jardín con una piscina de grandes dimensiones.

El hecho de tener un helipuerto no es mero capricho, ya que, como bien se sabe, Calleja tiene un helicóptero privado, el cual también tiene allí en Golpejar de la Sobarriba, guardado en un hangar de cerca de 90 metros cuadrados.

La finca cuenta con más de 1.000 metros de superficie construida, de los cuales cerca de 400 componen el chalé donde el aventurero vive. Es habitual ver a Calleja compartir en redes sociales vídeos desde su vivienda, o en algunos de los programas de televisión que ha presentado o participado.

De corte moderno, el chalé está diseñado con una gran paleta de colores, grandes ventanales con vistas a la naturaleza y cuyas estancias cuentan con personalidad propia, sin seguir la misma estética una a la otra. El salón tiene una gran influencia asiática, predominando la madera y los tonos negros, rojos y verdes.

La cocina, por su parte, es más minimalista, respondiendo más a las tendencias actuales. Los colores como el blanco o el negro son los protagonistas en este caso. La residencia de Calleja no se queda únicamente aquí, ya que también cuenta con dos almacenes, un rocódromo y varios garajes.

Como curiosidad, la casa del presentador fue visitada en 2014 por el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. Y es que el leonés ha mantenido con ellos siempre una buena relación a raíz de su participación en su programa 'Planeta Calleja'.

Golpejar de la Sobarriba

La tranquilidad es la principal característica de Golpejar de la Sobarriba. Una pequeña localidad alejada de los focos que, precisamente, fuera este uno de los motivos por los que se decantase Jesús Calleja para vivir allí ahora hace ya varios años.

Panorámica de Golpejar de la Sobarriba Ayto Golpejar de la Sobarriba

La pedanía limita con Villavente al norte, Tendal al este, Valdefresno al sureste, Corbillos de la Sobarriba al sur, León al oeste y Villaobispo de las Regueras y Villamoros de las Regueras al noroeste. Su origen se remonta al siglo X, cuando aparece por primera vez referenciada en algunos documentos de la época.

El pueblo se ubica a lo alto de un cerro, recordando la disposición de los antiguos enclaves castreños. De su aislada iglesia ya quedan apenas restos, como una espadaña erguida que parece que se resiste a la destrucción del tiempo.

Golpejar está a apenas 10 kilómetros de la ciudad de León, yendo por la carretera LE-20, por lo que en un viaje hasta la capital provincial se tarda apenas 15 minutos. El pueblo destaca por su arquitectura rural tradicional, alejada, eso sí, del lujoso complejo de Jesús Calleja.

Aunque próxima a la ciudad, el aspecto tradicional se respeta con casas de adobe. Su monumento más destacado es la Iglesia de San Martín, en pleno centro del pueblo. Alrededor de Golpejar se puede disfrutar de paisajes y rutas de senderismo, todo ello sin alejarse de las comodidades de una ciudad próxima.