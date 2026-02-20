El alcalde de León pide un congreso extraordinario del PSOE para renovar liderazgos: "Es urgente y necesario"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha vuelto a reclamar hoy la convocatoria "urgente y necesaria" de un Congreso General Extraordinario en el PSOE.

El regidor leonés apuesta por que la formación abra un espacio donde se pueda "hablar y opinar abiertamente" sobre la situación actual del partido, la definición de su proyecto político y, de manera destacada, la posibilidad de afrontar "la renovación de liderazgos".

Diez ha querido desmarcarse de las declaraciones de otros compañeros de partido como la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que pedía ayer el adelanto de elecciones generales y, en este sentido, ha asegurado que “el poder determinar si adelantar o no unas generales es algo que compete de manera muy clara al Gobierno”. No obstante, ha mostrado su “máximo respeto” por las opiniones de otros socialistas.

El primer edil de León también ha sido tajante al señalar que aunque las elecciones son importantes, “lo más importante es quién y cómo concurre a ellas”. Por ello, asegura “si no va a haber un previo debate interno en un congreso que permita renovaciones de liderazgo, las celebrarán cuando quieran celebrarlas”.

No es la primera vez que el alcalde de León se pronuncia en estos términos. Ya en diciembre exigió la convocatoria urgente de un congreso extraordinario para renovar liderazgos y afrontar lo que define como una "crisis profunda".

En esa ocasión ya advirtió del rumbo "errático" del partido, del “descontento generalizado” y auguró que “habrá movimientos”.