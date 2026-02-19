La temida tasa de basuras llega a los bolsillos de los leoneses: estas son las fechas

El Ayuntamiento de León ha aprobado los padrones del año 2025 correspondientes a la tasa de Recogida de Basura Doméstica e Industrial y Otros Residuos Sólidos Urbanos, todo después de que la ordenanza haya recobrado su vigencia.

Ahora se abre el periodo de cobranza para los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto del ejercicio 2025, con un período voluntario de pago comprendido entre el 20 de febrero y el 20 de abril de 2026, ambos inclusive.

Los contribuyentes que tengan domiciliados los recibos ya en el ejercicio 2024, el cargo en el banco será efectuado, salvo causa de fuerza mayor, el próximo 6 de abril de 2026.