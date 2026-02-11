Registros masivos en Villamanín para cobrar el polémico Gordo de la Lotería de Navidad: “Ha sido un infierno”

La plataforma creada por la Comisión de Fiestas de Villamanín da una rueda de prensa para informar sobre el desarrollo del proceso de registro. Peio García / ICAL.

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha informado esta tarde sobre el desarrollo del registro de papeletas premiadas con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad en la Sala de Coworking de la localidad.

Todo, en un día en el que ha arrancado el registro de papeletas y se ha ofrecido ayuda presencial para el que lo necesitase en la localidad leonesa, entre las 17:00 y las 19:00 horas. Un proceso que se ha alargado hasta más de las 20:30 horas.

No ha sido necesario llevar las papeletas originales, sin embargo, para poder realizar el registro ha sido imprescindible presentar una fotografía o fotocopia de las papeletas y el DNI.

Un proceso que se han hecho, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes presentes “con total tranquilidad” lejos de lo que ocurrió hace ya casi dos meses.

“Cerca del 60% de los premiados en el sorteo de Navidad con el número agraciado con el primero premio vendido por la Comisión de Fiestas de Villamanín, se ha sumado al proceso de cobro con quita”, ha afirmado el abogado de la Comisión, Antonio Gómez Gallardo, en declaraciones a este periódico.

Todo, como se acordó tras reconocerse la venta de más papeletas de las correspondientes a los décimos afortunados.

El abogado que representa a la Comisión, que se ha tenido que constituir en Asociación, ha asegurado en rueda de prensa y confirmado a este periódico que “no ha habido incidentes, ni personales ni técnicos”.

Ha añadido que los integrantes de la comisión “están muy satisfechos de la respuesta obtenida” al planteamiento acordado para que cada agraciado “renuncie a cerca de 6.740 euros por una papeleta por la que se percibirá, en principio, 65.500 euros a los que hay que restar la cantidad citada anteriormente”, ha indicado.

También hemos sabido que por ahora “no consta que ninguno de los ganadores haya iniciado un proceso legal al margen del que impulsa la comisión para cobrar su premio”, nos comenta.

“Gran parte del cobro está asegurado ocurra lo que ocurra”, ha afirmado el abogado y animó a los que no lo han hecho a inscribirse para avanzar en el proceso, que permanece abierto hasta el 23 de marzo. “La gente está contenta. Todo funciona bien”, afirmó sobre un procedimiento que reconoció complejo para algunos de los interesados.

El abogado ha estado acompañado por varios miembros de la comisión que han expresado su agradecimiento por “todo el cariño y apoyo recibido por el pueblo”.

“Somos conscientes del error. Pedimos perdón. Nos duele que piensen que ha podido ser con mala intención. Ha sido un infierno”, han asegurado desde la Comisión de Festejos en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

También ha estado presente la catedrática de Economía Teresa Mata que asesora a la comisión de Villamanín y ha recordado, en alusión a la compra y venta de papeletas, que supone un “delito de blanqueo de capitales”.

Más días

Un proceso que se va a repetir este jueves, 12 de febrero, de 9:00 a 11:00 horas en las oficinas de ZeLeón, Agencia de Diseño y Comunicación, en la calle Corredera número 7 de León, y, de nuevo, el sábado 21 de este mismo mes en Villamanín, también la sala Coworking, de 12:00 a 14:00.