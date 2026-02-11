León, una ciudad que apuesta por la bici: el préstamo aumentó en un 31,5% en 2025

El Servicio de Préstamo de Bicicletas del Ayuntamiento de León continúa sumando usuarios. Cada vez son más los leoneses que apuestan por este método de transporte sostenible y eficiente y que aprovechan este servicio municipal para hacerlo. El pasado año, 2025, crecieron los usuarios un 31,5% hasta llegar a 178.489 alquileres frente a los 122.290 del año 2024.

La buena acogida de este sistema por parte de los usuarios ha hecho que el Ayuntamiento de León haya incrementado de forma progresiva el número de estaciones de préstamo en la ciudad de León desde su puesta en marcha.

Además, en febrero del pasado año se implantaron también las estaciones de préstamo mixtas en las que se ofrece la oportunidad de tomar prestada una bici eléctrica, que también ha sido todo un éxito. De hecho, del total de usuarios registrados el pasado año 13.619 préstamos correspondieron a bicis eléctricas, el 7,6%.

Por meses, octubre de 2025 fue el que más préstamos registró un total de 20.589, de ellos 1.242 correspondieron a ebikes. Seguido de septiembre con 19.830 préstamos (1.206 ebikes), y junio con un total de 19.467 (2.053 ebikes).

En este momento la ciudad de León tiene un total de 51 estaciones de préstamo de bicicletas. De ellas 10 son mixtas y disponen de anclajes para bicicletas mecánicas y eléctricas.

Además, en estos momentos hay disponibles 330 bicicletas mecánicas con sus correspondientes anclajes y cien eléctricas, también con sus respectivos anclajes.

Diferentes modalidades

Para disfrutar del servicio de préstamo de bicicletas hay disponibles diferentes modalidades de abonos según las necesidades de los usuarios. Además del abono anual de 12 euros para los empadronados, hay otro de 40 euros para quienes no lo estén. Asimismo, disponen de otros tipos de abono como el mensual (19 euros), el semanal (7 euros) o el puntual (3,90 euros).

Si se quiere utilizar las bicis eléctricas, el precio de los abonos varía de modo que los mensuales tienen un precio de 12 euros, los anuales de 45 euros y el anual para mayores de 60 años, también 12 euros. Además, el servicio permite hacer abonos de corta duración con un precio de 3,90 euros la hora y de 7 euros a la semana.

El alquiler de una bici en la ciudad de León es una modalidad de transporte muy utilizada en la vida diaria de los leoneses, y también se trata de una opción apta para los turistas que recorren con ella los principales puntos turísticos de León disfrutando de un paseo sobre dos ruedas. El alquiler puede llevarse a cabo a través de la web https://www.alsa-nextbike.es/leon/es/ o descargando en el teléfono móvil la app Nextbike.