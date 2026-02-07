El PP de León exige dimisiones "inmediatas" y responsabilidades políticas en el caso Ciuden en Ponferrada

La que fuera vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (3D), en el momento que se denuncian los presuntos contratos irregulares durante durante su visita las instalaciones de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, en Cubillos del Sil (León) en octubre de 2022 César Sánchez Ical

El Partido Popular (PP) de León ha exigido este sábado la dimisión de los responsables de la Ciuden y la asunción de responsabilidades políticas tras abrir el Juzgado de Instrucción nº2 de Ponferrada una investigación por presuntas irregularidades en contratos menores por un importe de más de 2 millones de euros.

"Cuando lo que está en juego es dinero público, no caben silencios ni cortinas de humo: caben explicaciones claras, públicas y verificables", han resaltado en un comunicado remitido a los medios.

A esta situación, señalan, se le añade un "agravante institucional" después de que la Fundación Ciuden y su cúpula hayan sido denunciadas ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante a raíz de una "presunta desprotección de la persona informante".

En caso de confirmarse este extremo, vulnerándose la confidencialidad o la protección de quien alertó de posibles irregularidades, el PP de León considera que se estaría ante una "quiebra institucional". "Una administración que no protege a quien denuncia no está defendiendo el interés general, se está protegiendo a sí misma", han precisado.

También han calificado de "inaceptable" que el PSOE "intente tapar este caso y convertirlo en un problema de comunicación en lugar de asumir responsabilidades". "Mientras se pide silencio y se acusa de fango a quien exige transparencia, se recurre a encuentros a puerta cerrada y a relatos sin rendición de cuentas ante los ciudadanos", han lamentado.

Los 'populares' han subrayado que una fundación pública "no está para tapar sospechas ni para encubrir propaganda lo que debe aclararse con luz y taquígrafos" y han puntualizado que, ante las declaraciones de la Ciuden y el PSOE asegurando que "todo es legal" y que "está auditado y es público", el hecho de que se "autoexculpen no significa que esté aclarado".

"Significa que intentan cerrar en falso un caso que está en los juzgados y que hoy suma una denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante", han añadido.

En este contexto, han considerado que la existencia de auditorías internas o informes "no elimina la obligación política de dar la cara ni borra el hecho de que hay diligencias judiciales abiertas".

Además, han explicado que a la "gravedad de fondo" se suma la información que ha vinculado la adjudicación de un contrato de 458.590 euros de la Ciuden a "una empresa vinculada al entorno familiar de Pilar Alegría".

"En León no hablamos de un asunto menor. Ciuden tiene un papel relevante en proyectos y fondos ligados a la Transición Justa, y eso afecta directamente al futuro de nuestras comarcas mineras", han recalcado.

"Desde el PP de León confiamos plenamente en la Justicia para esclarecerlo todo y depurar posibles responsabilidades penales, pero la exigencia de responsabilidad política no puede esperar: León exige y merece instituciones limpias y responsables", han zanjado.