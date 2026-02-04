Nélida de Andrés, nueva directora de la cárcel de León tras el cese a petición propia de su antecesora

La cárcel de León y su nueva directora, Nélida de Andrés, en un montaje de EL ESPAÑOL ICAL

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha nombrado a Nélida de Andrés nueva directora del Centro Penitenciario de León, quien releva en su cargo a Henar García.

De Andrés, licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, accedió al Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias, en la especialidad de Psicología, en 2019. Ha desempeñado su trabajo en los establecimientos penitenciarios de Burgos, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y León. En este último centro fue nombrada subdirectora de Tratamiento en 2023, cargo que ha ocupado hasta este miércoles.

Por su parte, García es licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo y diplomada en Criminología por la Universidad de Salamanca. En 2007 accedió al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias en la especialidad de Psicología.

Fue subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario de León hasta 2014 y directora del mismo desde 2021. García cesa a petición propia y pasa a desempeñar el puesto de directora de Programas en ese establecimiento.