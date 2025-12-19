Cazadas dos mujeres con hachís cuando visitaban a internos en la prisión de Mansilla: el olfato canino lo frustró

La Guardia Civil ha detenido en los últimos días a dos mujeres en dos actuaciones distintas por intentar introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas. A ambas se les atribuye un presunto delito contra la Salud Pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Estas intervenciones se enmarcan en el acuerdo de colaboración existente entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias para la prevención del tráfico de drogas en el interior de los centros penitenciarios, que contempla dispositivos de control e inspección durante los regímenes de visitas a internos.

La primera detención tuvo lugar el jueves, día 18 de diciembre, cuando una mujer de 21 años fue interceptada mientras intentaba acceder al centro penitenciario portando hachís.

La actuación se produjo durante un dispositivo de identificación y registro selectivo de visitantes. En el transcurso del control, uno de los perros de la Unidad Canina Penitenciaria (UCAP), especializado en la detección de drogas y guiado por un funcionario de prisiones, marcó en varias ocasiones a la visitante.

Posteriormente, una agente de la Guardia Civil realizó un registro más exhaustivo, localizando la sustancia estupefaciente que la mujer llevaba oculta en su ropa interior.

La segunda actuación se desarrolló el martes, día 2 de diciembre, cuando fue detenida otra mujer, de 31 años de edad, también durante una visita a un interno.

En este caso, el guía canino del centro y su perro detectaron la presencia de droga que la mujer ocultaba en el bolsillo de su cazadora, donde se hallaron dos bellotas de hachís. Tras la intervención, la Guardia Civil procedió a su detención.

En ambos operativos, las diligencias instruidas, junto con las detenidas y las sustancias intervenidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.