Del Bierzo a México: el evento que reparte suculentos botillos y que surgió de un blog se hace mayor de edad

El botillo del Bierzo volvió a convertirse este fin de semana en embajador gastronómico de la comarca gracias a la 18ª Ciberbotillada, el ya tradicional concurso organizado por el blog Plumilla Berciano, del periodista y bloguero Juanma G. Colinas, que reunió en Cacabelos a cerca de 120 personas llegadas de distintos puntos de España… y hasta de México.

El acto central de esta edición tuvo lugar el sábado 24 de enero, en el restaurante La Moncloa de San Lázaro, escenario de la botillada y entrega de premios, aunque el programa de actividades se extendió desde el viernes hasta el domingo.

Por decimoctavo año consecutivo, González Colinas regaló 10 botillos del Bierzo a sus lectores, con el respaldo del Consejo Regulador de la IGP Botillo del Bierzo, consolidando una cita que ya es un clásico de la Navidad digital berciana.

De los diez galardones, seis botillos fueron recogidos en mano durante la comida de entrega de premios, por ganadores procedentes principalmente de Madrid y Galicia, mientras que el resto será enviado a domicilio. Entre los premiados destacó el caso de una lectora residente en México, que aprovechó un viaje por España para acudir personalmente al Bierzo y recoger su botillo, en una edición que volvió a demostrar el alcance internacional de esta iniciativa nacida en un blog.

Los ganadores estuvieron acompañados por otros lectores de Plumilla Berciano que decidieron sumarse a la celebración, muchos de ellos atraídos por la posibilidad de probar el botillo en su lugar de origen y disfrutar, al mismo tiempo, de una escapada turística por la comarca.

Un fin de semana de gastronomía, vino y experiencias

La programación arrancó el viernes con una visita a Cervezas Castreña, en Carucedo, donde los asistentes conocieron el proceso de elaboración de estas cervezas artesanas bercianas y participaron en una cata y cena en su Tap Room.

El sábado comenzó con una ruta enológica por Valtuille de Abajo, con visitas y catas en Vinos Valtuille, Vinos Lof, Bodega Cobertizo y Tilenus, en una actividad en la que también colaboró el Consejo Regulador de la D.O. Bierzo, que aportó copas corporativas.

Tras las catas, llegó el plato fuerte: la botillada de entrega de premios, precedida de un cóctel de bienvenida con cervezas Castreña. Durante la comida, los asistentes participaron en un sorteo organizado por Bierzo Mice, que regaló experiencias de bienestar como baños de bosque, y recibieron obsequios de Pharmadus, cuyas infusiones protagonizaron la sobremesa.

La jornada continuó con una visita a la Bodega Cuatro Pasos (Martín Códax), donde se presentó el Cuatro Pasos Rosé, seguida de paradas por la histórica Bodega del Niño y varios bares de Cacabelos, antes de cerrar el día en Loko Natura, con actividad lúdica y cena.

El domingo puso el broche final con una cata experiencial de Pharmadus, combinando infusiones de La Tetera Azul con mieles de Miel de León y repostería artesanal de Gisela Pastelería Natural, seguida de un vermú de despedida.

Una tradición digital ya consolidada

El primer botillo fue para Juanjo González Broco, por ser el primer participante en comentar en el concurso. Los otros nueve premios se sortearon entre los comentarios más creativos del certamen, cuyos ganadores fueron Rosa María Forment, Ignacio Fernández, Antonio Arias, Jordi Pujadas, Julio Martínez, José Luis González, Natalia Álvarez, Eva Navarro y Nélida Vidal, con botillos que viajaron a Madrid, Pontevedra, Valladolid, Valencia y, simbólicamente, hasta México.

La Ciberbotillada, nacida en 2008, mantiene su objetivo original: premiar a los lectores del blog y promocionar uno de los productos más emblemáticos del Bierzo.

Dieciocho ediciones después, la iniciativa no solo sigue viva, sino que se ha convertido en una cita anual imprescindible para los seguidores de Plumilla Berciano y para la difusión gastronómica y turística de la comarca.