‘Picapuente’ y ‘Picacascos’: dos ministros muy reconocibles en la campaña para exigir el fin del peaje del Huerna en León

CCOO León y CCOO Asturias presentan una campaña contra el peaje del Huerna con 'Picapuente' y 'Picacascos' como protagonistas

CC.OO. de León y Asturias presentaron este miércoles una campaña videográfica reivindicativa en la que, a través del humor y la sátira, reclaman la supresión del peaje del Huerna en la autopista AP-66, que une ambos territorios.

La iniciativa, que se difundirá en redes sociales, sitúa simbólicamente a León y Asturias en la Edad de Piedra como consecuencia de lo que el sindicato califica como un pago “ilegal, injusto, inmoral y abusivo”.

El vídeo tiene como protagonistas a dos personajes caricaturescos, ‘Picapuente’ y ‘Picacascos’, trasuntos prehistóricos de responsables políticos vinculados a la continuidad del peaje.

Desde CC.OO. describen a ‘Picapuente’, inspirado en el actual ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, como “un político neolítico, de malas pulgas, empeñado en que el noroeste ibérico permanezca anclado en la Edad de Piedra”.

Por su parte, ‘Picacascos’, que alude al exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que fue responsable de la prórroga del peaje hasta 2050, es retratado como “un político paleolítico que se alimentaba de la pesca del salmón y que regaló a los ‘aucalsarios’ el futuro de las tierras astures y leonesas”.

La empresa concesionaria de la autopista también aparece representada en la pieza audiovisual bajo la figura de los ‘aucalsarios’, descritos por el sindicato como quienes “atracan a los usuarios de la autopista”.

Tras una primera comparecencia conjunta celebrada en Oviedo el pasado mes de noviembre, la secretaria general de CC.OO. León, Elena Blasco, y el secretario general de CC.OO. Asturias, José Manuel Zapico, explicaron ante los medios leoneses los objetivos de esta campaña, que pretende “aunar voluntades y denunciar un agravio histórico que sufren ambos territorios”.

Ambos dirigentes volvieron a calificar el peaje del Huerna como “ilegal, injusto y lesivo” y reiteraron su exigencia de eliminación inmediata.

Blasco aprovechó la ocasión para recordar que León sufre además otro “peaje insoportable”, el de la autopista AP-71 entre León y Astorga. Según explicó, ambas cargas económicas perjudican seriamente el desarrollo de la provincia, dificultan la movilidad de la ciudadanía y suponen un obstáculo para el transporte de mercancías, especialmente las procedentes del polígono industrial de Villadangos, en plena expansión.

Asimismo, subrayó que “el peaje de la AP-71 castiga la comunicación entre las dos poblaciones más importantes de la provincia, León y Ponferrada, provocando una clara desarticulación territorial”.

Por su parte, Zapico recordó la fuerte contestación social existente en Asturias contra el peaje del Huerna, al que definió como una “frontera manifiestamente ilegal”, y reclamó una vez más al Gobierno central que ponga fin “cuanto antes” a lo que calificó como una injusticia histórica para el noroeste peninsular.