El premio del Gordo de Villamanín se queda al final en 26,5 millones y se ofrecen dos opciones para cobrarlo

Nuevo capítulo, en este caso comunicado, de la Comisión de Festejos de Villamanín (León). Poco a poco se van sabiendo más detalles de la forma que tendrán los agraciados de cobrar el famoso Gordo de la Lotería de Navidad, que todavía no se ha podido repartir, ya que hubo un problema derivado de la no consignación de un taco de papeletas.

Desde la Asociación de Premiados han querido aclarar ciertas cifras que se han difundido erróneamente. Según aseguran, algunas noticias mencionaban 36 millones de euros “ingresados o ya disponibles”, algo que no se corresponde con la realidad, ya que cada décimo neto asciende a 328.000 euros.

“Ojalá fueran 36 millones disponibles, pero debemos manejar cifras exactas: 81 décimos por 328.000 euros es igual a 26.568.000 euros netos”, explican desde la Asociación.

Su opción sigue siendo la de aplicar una quita aproximada del 10% para quienes se adhieran al convenio aprobado en la asamblea del pasado 26 de diciembre, es decir, aquellos casos que opten por el cobro temprano y no por la posible vía judicial que reclame la cantidad total sin quita alguna. Para estos ya avisan que habrá "costes adicionales y retrasos en los pagos colectivos".

Para gestionar de manera segura y ordenada el cobro del premio, la Asociación habilitará una plataforma web de registro, cuyo funcionamiento se espera que esté ya operativo o en pruebas finales de seguridad esta semana. El registro será obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio.

Aquellos que no puedan registrarse digitalmente podrán hacerlo de forma presencial en Villamanín o en León, con fechas, lugares y horarios que se publicarán con antelación.

El plazo para registrarse y reclamar las papeletas finaliza el 22 de marzo a las 24:00, después de lo cual caducará el derecho al cobro.

Dos opciones para los premiados

La plataforma ofrecerá dos vías, donde se podrá votar “Sí al convenio”. Esto significa una adhesión al acuerdo aprobado en la asamblea del 26 de diciembre de 2025, que incluye una minoración provisional de aproximadamente el 10% sobre el premio neto de cada décimo.

O se podrá elegir por el ‘No al convenio’: Reclamación íntegra del premio por la vía que cada participante considere, con posibles litigios, costes adicionales y retrasos en los pagos colectivos, advierten en su comunicado desde la Comisión.

El registro requerirá foto de las papeletas y firma del portador, garantizando la confidencialidad y seguridad de los datos.

El pago a quienes acepten el convenio podrá iniciarse una vez cerrado el registro y comprobadas todas las participaciones.

Próximos pasos

Desde la Asociación animan a todos los premiados a realizar el registro cuanto antes, ya que el cobro depende directamente de este proceso y de la adhesión al convenio.

El despacho de abogados que ha asesorado desde el inicio confirma que el convenio sigue siendo la vía más segura para evitar pleitos largos y costosos, y la Asociación pide “paciencia y prudencia” para garantizar un proceso transparente y ordenado.

“Gracias de corazón a todos por la paciencia y el tono demostrado, que contribuye a mantener la convivencia del pueblo. Seguimos trabajando para la solución más viable, rápida y segura posible”, concluyen.