El leonés Julio Rodríguez, de 52 años, entre los desaparecidos del accidente ferroviario de Adamuz

El terrible accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz está extendiéndose a toda España, incluida Castilla y León.

Desgraciadamente continúa la incertidumbre sobre el paradero de muchos de los pasajeros del tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva.

La investigación sigue abierta y las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y localizar a todas las personas afectadas por esta tragedia que ha conmocionado a Córdoba y a toda España.

Uno de los viajeros que aún no ha sido localizado es Julio Rodríguez Gómez, de 52 años, natural de León. Se trata de una figura conocida en el sector del ocio y la cultura, especialmente por su labor en la organización de eventos de salsa y bailes por toda España.

En el momento del accidente viajaba por motivos de trabajo, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Castilla y León. Es propietario de la escuela Salsón ubicada en la calle Moisés de León y una de las más conocidas de la zona, ya que era muy activa en la organización de torneos y competiciones relacionadas con el baile.

Desde que se produjo la tragedia, no se ha vuelto a tener noticias suyas. Su familia ya se encuentra en Córdoba, a la espera de cualquier confirmación oficial por parte de las autoridades.

Su hermana se ha desplazado hasta la ciudad para la realización de pruebas de ADN, en un intento de avanzar en la identificación de las víctimas.

La familia ruega que cualquier información que pueda ayudar a localizarlo sea comunicada de inmediato a los siguientes números de contacto: 639 486 696 o 722 265 523.

Más desaparecidos

De momento, a 20 de enero, no existen datos oficiales de la procedencia de los desaparecidos en el trágico accidente de Adamuz. Lo que se conoce, hasta ahora, está siendo a través de las redes sociales de los familiares y amigos que tratan de tener noticias de sus allegados.

La propia Delegación del Gobierno en Castilla y León ha emplazado a comunicarse con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según las fuentes consultadas por este periódico de este último organismo, aún es pronto para conocer el lugar de origen de todos los desaparecidos y víctimas del siniestro ferroviario.