Miles de personas salen a la calle en León para exigir que el tren de Feve llegue al centro de la ciudad
Los manifestantes han mostrado su rechazo al tapado de las vías que prevé el Ministerio de Transportes desde el apeadero de La Asunción, para habilitar el recorrido hasta ese punto en autobús eléctrico.
Miles de personas secundaron hoy la convocatoria de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, que reclama el regreso del tren al centro de la ciudad y rechaza el tapado de las vías que prevé el Ministerio de Transportes desde el apeadero de La Asunción, para habilitar el recorrido hasta ese punto en autobús eléctrico.
Cientos de banderas, pancartas y carteles acompañaron el desfile a modo de cadena humana que cubrió, sobre las propias vías, el recorrido de casi dos kilómetros que separa ambas paradas. Numerosos colectivos se sumaron a una reivindicación también apoyada por representantes de varias formaciones políticas.
Parte de los manifestantes secundaron la propuesta de vestir de negro durante la marcha, acompañada también de cantos y música tradicionales al son de las gaitas o los panderos.