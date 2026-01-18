Manifestación por la llegada de Feve al centro de León, este domingo en la capital leonesa

Manifestación por la llegada de Feve al centro de León, este domingo en la capital leonesa Peio García ICAL

León

Miles de personas salen a la calle en León para exigir que el tren de Feve llegue al centro de la ciudad

Los manifestantes han mostrado su rechazo al tapado de las vías que prevé el Ministerio de Transportes desde el apeadero de La Asunción, para habilitar el recorrido hasta ese punto en autobús eléctrico.

Más información: Más de una docena de alcaldes de León desmiente a Puente: enterrar las vías de Feve no fue acordado con el territorio

Publicada

Noticias relacionadas

Miles de personas secundaron hoy la convocatoria de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, que reclama el regreso del tren al centro de la ciudad y rechaza el tapado de las vías que prevé el Ministerio de Transportes desde el apeadero de La Asunción, para habilitar el recorrido hasta ese punto en autobús eléctrico.

Cientos de banderas, pancartas y carteles acompañaron el desfile a modo de cadena humana que cubrió, sobre las propias vías, el recorrido de casi dos kilómetros que separa ambas paradas. Numerosos colectivos se sumaron a una reivindicación también apoyada por representantes de varias formaciones políticas.

Imagen de la vía desenterrada en Barcelona

Parte de los manifestantes secundaron la propuesta de vestir de negro durante la marcha, acompañada también de cantos y música tradicionales al son de las gaitas o los panderos.