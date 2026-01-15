Más de una docena de alcaldes de León desmiente a Puente: enterrar las vías de Feve no fue acordado con el territorio

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (Foto: Europa Press), y una manifestación junto a las vías de Feve en León para reclamar su vuelta (Foto: Campillo-Ical)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "miente". Así lo han trasladado los alcaldes de los ayuntamientos afectados por la "inacabada integración" de la antigua línea de FEVE y la Plataforma que defiende la vuelta del proyecto.

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación firmado por todos ellos, contradicen las palabras del ministro en las que aseguraba que el enterramiento de las vías se haya "acordado con el territorio".

El documento está rubricado, aparte de por la Plataforma en defensa de FEVE, por el alcalde de León, José Antonio Diez, el de Villaquilambre, Vicente Álvarez, el de Matallana de Torío, José García Álvarez, el de Vecilla, Moisés González, el de Boñar, Pepe Villa, el de Cistierna, Luis Mariano Santos, el de La Ercina, Ignacio Robles, el de Prado de la Guzpeña, Casiano Alejandro Álvarez, el de Valderrueda, Esteban González, el de Cebanico, Dioniso Gómez, el de Garrafe de Torío, Miguel Flecha, la regidora Vegaquemada, Isabel Fresno, y la de Valdepiélago, María Isabel González.

En su escrito, exponen que la reunión fue "meramente informativa" y que no se produjo "ningún voto ni firma de ningún acuerdo". De esta manera, garantizan que el compromiso de todos ellos con que el tren vuelva a la estación de Matallana "sigue intacto".

Además, consideran que el enterramiento con hormigón y asfalto de las vías es un "incumplimiento flagrante" del convenio marco y el "enésimo derroche" en una obra que ha costado ya más de 30 millones de euros sin haber obtenido "ningún resultado".

Insisten en que no se ha producido ningún acuerdo en la solución del enterramiento de las vías de tren para sustituir el tren-tram por un autobús eléctrico.

Han recordado que en el pasado mes de junio se firmó un manifiesto por parte del conjunto de los alcaldes de León a Guardo en favor del retorno del tren a la estación de Matallana. Un documento que fue leído ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante una manifestación.

Con este nuevo escrito buscan "desmentir" al ministro Puente e instan a este a que busque una "solución técnica, como las hay en Alicante o Cádiz, para convertir el mayor fracaso ferroviario de la provincia en una exitosa integración sostenible".