La Bonoloto deja más de 188.000 euros en un pequeño municipio leonés con un único acertante

La suerte ha sonreído a la provincia de León, concretamente al municipio de Veguellina de Órbigo, donde se ha validado el único boleto acertante de Segunda Categoría (5 aciertos más Complementario) del último sorteo de la Bonoloto.

El boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías nº 1 de Veguellina de Órbigo, situada en la calle Pío de Cela, 18, en una localidad que no alcanza los 2.000 habitantes, lo que ha despertado una gran expectación entre los vecinos. El acertante se ha llevado un premio de 188.199 euros.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 04, 11, 17, 29, 43 y 45, siendo el 46 el número Complementario y el 7 el Reintegro.

En Primera Categoría (6 aciertos) no se registraron boletos acertantes, por lo que el bote continúa acumulándose. De este modo, en el próximo sorteo un único ganador podría llegar a cobrar hasta 1.700.000 euros.