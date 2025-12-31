La comisión de fiestas de Villamanín habilitará una herramienta digital para gestionar el conflicto del Gordo

. Reunión entre la Comisión de Fiestas de Villamanín y los vecinos premiados con el gordo de la Lotería de Navidad Campillo ICAL

Villamanín (León) sigue viviendo días de intensa expectación y nerviosismo tras el caos generado por el premio de la lotería que ha situado a este municipio de la montaña leonesa en el foco mediático y casi judicial.

Después de la asamblea celebrada el pasado viernes 26, en la que se debatieron posibles vías para encauzar el proceso, los responsables del reparto han emitido un segundo comunicado en el que detallan los pasos que se están dando para “desbloquear” la situación con las máximas garantías.

Según explican, durante los últimos días se han mantenido contactos con distintos profesionales, especialmente del ámbito jurídico y notarial, con el objetivo de analizar en profundidad todas las alternativas posibles.

Hay que recordar que las papeletas de la comisión resultaron premiadas con el Gordo, pero uno de los talonarios que se habían vendido entre los vecinos, no se llegó nunca a consignar en la administración de loterías.

La prioridad, subrayan, es que cualquier decisión se adopte “con seguridad, rigor y protección” para todas las personas que pudieran verse implicadas en el cobro de las participaciones premiadas.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta ahora el proceso es la gestión de la gran cantidad de participaciones y de información asociada a ellas.

En este sentido, se está trabajando en la creación de un sistema que “permita ordenar y centralizar los datos de forma segura, garantizando la confidencialidad”, afirman.

Herramienta digital

Entre las opciones que se barajan se encuentra la puesta en marcha de una herramienta digital que facilite el registro de participaciones de manera clara y accesible.

Además, desde la organización se señala que resulta “imprescindible” constituir una estructura formal que permita canalizar correctamente los trámites administrativos y bancarios necesarios para continuar con el proceso.

Este paso es considerado clave para poder “avanzar con orden en las siguientes fases y evitar problemas legales o administrativos en el futuro”.

El comunicado también apela a la paciencia de los vecinos y participantes, recordando que estas fechas “no son especialmente ágiles” para este tipo de gestiones y que un procedimiento de esta magnitud requiere comprobaciones y preparación documental que llevan tiempo.

Mientras tanto, se anuncia que toda la información relevante se seguirá trasladando exclusivamente a través de comunicados oficiales.

Por último, se advierte de que, debido al elevado volumen de consultas recibidas, no es posible atender preguntas individuales en este momento. “Cuando el proceso esté más avanzado, se habilitará un canal único para incidencias y preguntas frecuentes”, concluyen.