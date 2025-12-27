Movilizan a los bomberos para rescatar a un conductor de 80 años de su coche tras volcar en la provincia de León

Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de Ponferrada Ayuntamiento de Ponferrada

Un conductor de 80 años ha resultado herido y ha quedado atrapado en un pequeño turismo en el que viajaba al no poder salir por sus propios medios tras volcar en el término municipal de Toreno (León).

Según la información facilitada por el 112 de Castilla y León, el siniestro se ha producido en torno a las 16:46 horas en el kilómetro 2 de la carretera LE-4304.

El varón, según la persona que ha avisado, estaba consciente y presentaba un golpe en la cabeza y en la frente, pero no podía abandonar el vehículo por sus propios medios.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ponferrada y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado una Unidad Medicalizada de Emergencias y al personal médico del Punto de Atención Continuada de Ponferrada.

Por el momento, no ha trascendido si la víctima del accidente ha necesitado ser trasladado hasta un centro hospitalario.