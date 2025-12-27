Un camionero se sale de la autovía y cae por un talud de 5 metros en Bembibre

Un hombre de 59 años ha resultado herido esta pasada madrugada después de salirse con su camión de la carretera y caer por un talud de unos 5 metros de altura en Bembibre (León).

Los hechos han ocurrido sobre las 05:20 horas de este sábado, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria para el camionero en el kilómetro 370 de la A-6, en sentido A Coruña.

No obstante, según el alertante, el hombre de 59 estaba consciente y no estaba atrapado en el interior del vehículo articulado que se había accidentado.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Bembibre, al servicio de Bomberos de Ponferrada y a emergencias sanitarias de Sacyl, que ha movilizado una Unidad Medicalizada de Emergencias y al personal médico del Punto de Atención Continuada de Bembibre.

Por el momento, según la información facilitada por fuentes del 112 de Castilla y León, se desconoce si el herido ha necesitado de traslado a un centro hospitalario tras ser atendido en el lugar.