Fecha confirmada: la estación de esquí de San Isidro en León ya sabe cuándo abrirá (si la meteorología lo permite)

La Estación Invernal y de Montaña de San Isidro, gestionada por la Diputación de León, prevé reabrir al público este martes, 23 de diciembre, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Los equipos técnicos trabajan para habilitar las pistas de los sectores de Cebolledo y Requejines, con espesores de entre 15 y 50 centímetros de nieve en polvo.

La previsión inicial contempla al menos 8,6 kilómetros esquiables. La apertura queda supeditada a la evolución del tiempo durante las próximas horas, que marcará la viabilidad de la jornada y el estado final de las pistas disponibles para los usuarios.

Estación de esquí de San Isidro

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos permanece cerrada. La instalación aguarda una mejora de las condiciones meteorológicas que permita iniciar la actividad con garantías de seguridad y calidad en la nieve.

San Isidro pudo inaugurar la temporada el pasado 5 de diciembre, pero el viento, la lluvia, la humedad y la subida de las temperaturas limitaron la actividad a dos días, como indican desde la Diputación de León. En ese periodo, las instalaciones recibieron a un total de 2.000 usuarios.

Desde la institución provincial recuerdan que el pasado 5 de diciembre se habilitaron 6,1 kilómetros esquiables en los sectores de Riopinos y Cebolledo.

Los espesores oscilaron en aquellos días entre 20 y 40 centímetros de nieve húmeda. Al día siguiente, sábado 6, los kilómetros esquiables aumentaron hasta 10,4 y se sumó el sector de Requejines.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar la página web oficial y el parte de nieve actualizado antes de desplazarse a las estaciones. La institución recuerda que la apertura definitiva dependerá de la evolución meteorológica en las próximas horas.