Condenado el agresor del socialista Olegario Ramón a más de 1.600 euros de multa por un delito de lesiones

La Audiencia Provincial de León ha condenado este jueves al hombre que agredió al exalcalde de Ponferrada Olegario Ramón en abril de 2024 por un delito de lesiones a ocho meses de multa a razón de siete euros diarios, más de 1.600 en total, y a una indemnización por las lesiones de 1.504 euros.

La agresión tuvo lugar durante una concentración celebrada el 11 de abril de 2024 frente a la sede del PSOE en Ponferrada y la sentencia considera acreditado que el condenado agredió a la víctima.

En cuanto al segundo acusado, la Audiencia Provincial lo ha absuelto del delito de amenazas. El tribunal ha partido de que sí se produjo la expresión "quieres unas hostias", pero ha concluido que no reúne la entidad suficiente para integrar un delito de amenazas, al no apreciarse que el perjudicado hubiera sentido un miedo real e inmediato de que la agresión fuera a producirse.

Respecto al delito de atentado contra la autoridad, del que también ha resultado absuelto el condenado, la Sala entiende que no ha quedado acreditado que conociera la condición de autoridad de Olegario Ramón en el momento de los hechos, asumiendo la versión del acusado de que desconocía quién era la persona agredida.

El PSOE de Ponferrada ha asegurado que este punto ha sido señalado como "especialmente controvertido", ya que existe un vídeo en el que el agresor se dirige expresamente a Olegario Ramón, profiriendo insultos y expresiones como "tú eres un asesino", "a mí me la chupas tú y tu jefe", lo que indicaría "que sí conocía su identidad".

Tras conocerse la resolución judicial, el PSOE de Ponferrada ha valorado que los hechos hayan tenido una respuesta penal. "Celebramos que haya habido una condena para que este tipo de hechos no queden sin ninguna sanción penal", ha afirmado. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.