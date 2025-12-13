Rosa Díez: "Sánchez ha levantado un muro pero Zapatero cavó la zanja. Es un psicópata narcisista"

Todos los caminos en el PSOE conducen inexorablemente a Zapatero. Así lo cree la histórica política española Rosa Díez (Sodupe, 1952) que presenta este sábado en León su último libro, 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero', un ensayo político en el que repasa la etapa del expresidente al frente del Gobierno, entre 2004 y 2011, y en el que plantea que sus estrategias y actuaciones se encuentran en el origen de la "degradación" actual de España, continuada, a su juicio, bajo el actual mandato de Pedro Sánchez.

Díez cuenta con una dilatada trayectoria en la política española y conoce de primera mano los entresijos internos del PSOE, ya que fue militante del partido durante décadas y ostentó varios cargos con la formación: fue consejera en el Gobierno vasco con el lehendakari José Antonio Ardanza y diputada en el Congreso y en el Parlamento Europeo. En 2007 rompió con el partido por su desacuerdo con la política antiterrorista y el proceso de negociación con ETA impulsado por Zapatero, al que acusó de debilidad y cesiones ante el nacionalismo.

Un año después fundó Unión Progreso y Democracia (UPyD), partido con el que logró un escaño en el Congreso en 2008 y llegó a tener cinco diputados en 2011, convirtiéndose en una de las voces más críticas contra el bipartidismo, el nacionalismo periférico y la corrupción. Tras la disolución de UPyD en 2020, Díez ha mantenido una intensa actividad pública a través de columnas periodísticas, conferencias y redes sociales, siempre desde una posición liberal, constitucionalista y firme defensora de la igualdad de todos los españoles.

Un acto de "pedagogía democrática"

Díez atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León antes de la presentación en el salón de actos del Ayuntamiento de León, este sábado a partir de las 12:15 horas, de su nuevo libro, 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero' y apunta que se trata de una obra que relata "la historia frente a la memoria histórica, que es un instrumento para tergiversar la realidad y hacer un relato adecuado a lo que uno quiere contar".

"Hago un repaso de las actuaciones y decisiones de José Luis Rodríguez Zapatero desde que llegó a la Secretaría General del PSOE hasta que fue presidente del Gobierno, de por qué tomó determinadas decisiones en función de su estrategia y de las consecuencias que han tenido esas decisiones para la convivencia, para la vida política y para la situación que atravesamos en España", señala Díez, en declaraciones a este medio.

La histórica política vasca asegura que el objetivo ha sido "hacer un acto de pedagogía democrática y que la gente comprenda lo que ocurrió y por qué ocurrió". "No solo lo que Zapatero decidió y las consecuencias de sus decisiones, sino que también es una apelación a la propia sociedad española, porque esas cosas ocurrieron porque permitimos que ocurrieran y no hicimos lo que deberíamos haber hecho", añade.

La "estrategia de ruptura"

Díez asegura que Zapatero tomó una decisión estratégica cuando ganó el Congreso del partido en 2000 y las elecciones generales en 2004, que fue "romper el consenso de la Transición" y "romper la derecha institucional española, que había sido clave en la Transición española". "Él piensa que el PSOE no va a ganar las elecciones con mayoría absoluta y que hay que hacer en España lo que intentó Miterrand en Francia, romper la derecha y buscar alianzas nuevas", añade.

Y asegura que, con ese objetivo, "inicia un proceso de deslegitimación de la Transición, revive el espíritu de Largo Caballero en las bases del PSOE, coloca al PP como el enemigo, comienza a cavar la zanja y empieza a rescatar a los que habían sido tradicionales e incluso sangrientos enemigos de la democracia, como ETA o el secesionismo catalán, para convertirlos en socios y sumar mayorías".

"Hay una estrategia, esa estrategia de ruptura, de demonización de la derecha, de deslegitimación de la Transición y la Constitución y se prepara el camino para lo que ha venido sucediendo. Sánchez anunció que iba a levantar el muro pero Zapatero había cavado la zanja", señala.

Un "veneno" en la sociedad

Díez recuerda que fue Zapatero el que en 2003 "promovió el Pacto del Tinell, rompió todos los pactos de Estado y acordó no pactar nunca nada con el PP, decidió rescatar a ETA cuando estaba derrotada para colocarla como uno de los socios progresistas de sus gobiernos y rescató al independentismo catalán cuando estaba derrotado socialmente, con un Estatuto que era una Constitución".

"La ruptura de los consensos básicos y de la unidad de la nación se diseña en la época de Zapatero con el objetivo de debilitar las instituciones de la democracia para que el PSOE aliado con quien sea y como sea pueda gobernar aunque no tenga mayoría", afirma, señalando que "ese veneno se implanta en la sociedad española, a la vez que se empiezan a controlar las instituciones del Estado, a través de una perversión del lenguaje con la frase de que por lo menos no gobierna la derecha".

Y asegura que "todo lo que vivimos hoy es consecuencia de una estrategia previa y de una sombra que lo cubre todo, la de Zapatero, el hombre que susurra al oído de Sánchez".

Un proceso de "degradación"

Díez apunta que "todo lo que puede empeorar empeora" y que "el proceso se empieza a decantar ahora" pero recuerda que algunas de las cosas que se viven en la actualidad "no son nuevas y empezaron con Zapatero".

"No es nuevo que el Tribunal Constitucional diga que es constitucional la amnistía o eche abajo las sentencias de los ERE, eso empieza con Zapatero, que le prometió a ETA que el Tribunal Constitucional echaría abajo la sentencia que ilegalizaba las marcas de ETA para que entraran en las instituciones. Todo ese proceso de degradación y degeneración empezó y como no se ha parado la podredumbre sigue avanzando. Ahora salen a reducir cosas que ya pasaron", añade.

Además, recuerda que su expartido, UPyD, trató de promover la ilegalización de "las marcas de ETA" en el Congreso y que todos los partidos, desde el PP hasta Izquierda Unida, votaron en contra.

"Esa sentencia que legalizaba las marcas también explicaba que ocurría que si se siguiera avalando el terrorismo, pusieran terroristas en las listas y no condenaran los atentados que se podría revisar, la propia sentencia daba pie a analizar los procedimientos actuales y UPyD lo defendió así en el Congreso y nadie quiso hacernos caso, todos votaron en contra y de aquellos polvos estos lodos. Luego ha llegado Sánchez y el camino estaba sembrado en una determinada dirección", ha afirmado.

Un "psicópata narcisista"

Díez asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un tipo con una personalidad definida psicológicamente como de la tríada oscura: la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo". Y lanza una advertencia a los partidos de la oposición. "A un psicópata no lo puedes tratar como si fuera una persona que se rige por las mismas reglas que los demás, porque no tiene ningún tipo de límite", señala.

La histórica política denuncia que, aunque la oposición "hace el diagnóstico correcto del peligro de Sánchez" a veces "lo trata como si fuera una persona normal en el sentido de normalidad democrática". "Es muy difícil tratar a un tipo así, hay que darse cuenta de que no tiene límites morales ni éticos porque la definición de un psicópata de libro es la absoluta falta de empatía", señala. Además, asegura que su objetivo es gobernar España "con métodos totalitarios", después de acceder al poder por procedimientos democráticos.

Díez se muestra, además, convencida de que Sánchez "está dispuesto a lo que sea con quien sea, como muy bien ha demostrado". Y hace un llamamiento a los partidos de la oposición y a los españoles. "La oposición y los ciudadanos tenemos que tener en cuenta que esto ya no va de izquierdas o derechas, Sánchez es un peligro para la democracia y no hay nada más patriótico que hacer cada uno de nosotros lo que esté en nuestra mano para echar a este tipo del Gobierno", zanja.