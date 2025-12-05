El Hospital de León tendrá una nueva resonancia magnética de tres teslas y una unidad de fecundación asistida

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha visitado hoy el Complejo Asistencial Universitario de León en el que la Junta de Castilla y León ha invertido durante esta legislatura más de 28 millones de euros en la mejora del equipamiento tecnológico. Durante su visita, el consejero ha anunciado también la puesta en marcha de una resonancia de tres teslas en el Hospital de León, que permitirá realizar resonancias en cualquier parte del cuerpo.

Estas mejoras también han llegado a Atención Primaria, donde se han destinado 1.329.448 euros en la modernización del equipamiento de los centros de salud y consultorios locales del Área de Salud de León. Vázquez ha avanzado, además, que el próximo año se trabajará en la puesta en marcha en este centro asistencial de una unidad de fecundación asistida de las tres que se implantarán en la Comunidad.

Entre el nuevo equipamiento del Caule destaca el destinado al diagnóstico y tratamiento del cáncer, a través de la incorporación de un TAC Simulador por 516.000 euros, y un nuevo Acelerador Lineal por 2,6 millones de euros, que se suma a otro Acelerador Lineal llegado al centro en colaboración con la Fundación Amancio Ortega.

En el ámbito de la Medicina Nuclear, el centro incorpora un nuevo PET-TAC por 2,5 millones de euros, un equipo que evita desplazamientos a Salamanca y Burgos, los únicos hospitales que contaban con esta tecnología empleada para el diagnóstico de enfermedades oncológicas y degenerativas. El mismo Servicio de Medicina Nuclear ha incorporado también un equipo Spect-CT por 752.497 euros y se verá beneficiado en sus capacidades con las actuaciones realizadas en el Servicio de Radiofarmacia por 518.700 euros.

Cabe destacar que para la preparación exacta de fármacos citostáticos con alto grado de complejidad y elevados estándares de calidad se ha invertido un millón de euros en una nueva sala blanca; mientras que para contribuir al diagnóstico de enfermedades raras se cuenta con un nuevo secuenciador masivo de 327.562 euros, así como con un exoesqueleto pediátrico para la rehabilitación de pacientes con enfermedades neuromusculares.

En cuanto a diagnóstico por imagen, se ha incorporado un nuevo TAC valorado en 1,2 millones de euros, que junto a la nueva Resonancia Magnética de 1,4 millones, aportan mayor definición, menor dosis de radiación y un consumo más eficiente y sostenible de energía. Dentro de este mismo ámbito, pero para su uso en el bloque quirúrgico, se han renovado tres arcos por un importe de 412.000 euros, que contribuyen a un mayor grado de exactitud en la realización de procedimientos como colocación de prótesis y otros dispositivos.

A ello se suma, un nuevo equipo de litotricia por 598.850 euros, una nueva torre de laparoscopia por 210.000 euros para la realización de cirugía mínimamente invasiva, así como un renovado microscopio quirúrgico. Por último, los escáneres de patología digital para el análisis de biopsias han supuesto una inversión de 600.000 euros.

Para las actuaciones propias del ámbito del intervencionismo tanto cardiológico como en otras especialidades, el CAULE cuenta con un nuevo angiógrafo vascular por 877.717 euros y un equipo de hemodinámica por la cuantía de un millón de euros.

En cuanto a infraestructuras, destacan las obras y el equipamiento del Hospital de Día Infantojuvenil que se encuentra en funcionamiento desde mayo de 2024 y que ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros. Asimismo, el Complejo Asistencial Universitario de León ampliará su cartera de servicios el próximo año con una Unidad de Reproducción Humana Asistida.

Con estas inversiones, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con una sanidad pública moderna, efectiva y con la mejor tecnología. Además, el Gobierno autonómico consolida su posición de referencia al contar con el doble de equipos que la media nacional, necesarios para potenciar la calidad asistencial y reforzar la atención que reciben los ciudadanos del Área de Salud de León.