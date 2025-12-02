Un calendario benéfico de los bomberos de León para el pequeño Guzmán que sufre una enfermedad rara

El pequeño Guzmán es el protagonista del calendario solidario de los Bomberos de León para 2026, cuyo objetivo este año es colaborar con la asociación Hyper IgM – Los colores de Guzmán, fundada por su propia familia, para recaudar fondos destinados a la investigación de esta enfermedad poco frecuente.

El dinero recaudado se destinará a la Fundación síndrome Hyper IgM de Nueva York, que actualmente desarrolla estudios para encontrar una alternativa terapéutica definitiva, y también servirá para sufragar los desplazamientos de Guzmán y su familia a Barcelona, donde recibe atención en el Hospital Vall d’Hebron.

Esta mañana, el alcalde de León, José Antonio Díez, acompañado de los padres del niño, presentó oficialmente el calendario, que ya está a la venta a 10 euros por ejemplar, con una edición limitada de 300 unidades.

La presentación contó con la presencia del jefe de Bomberos, Omar Álvarez, el concejal de Bomberos, Álvaro Pola, el fotógrafo y bombero Luis Canal, y la directora de Marketing de Editorial MIC, Benita Espadas.

El síndrome Hyper IgM es una inmunodeficiencia primaria de origen genético que afecta aproximadamente a una persona por cada millón.

Actualmente, la única opción considerada curativa es el trasplante de médula ósea, un procedimiento de alto riesgo, con elevada morbilidad y un proceso clínico largo y complejo, lo que hace urgente impulsar líneas de investigación que permitan tratamientos más seguros y accesibles.

Nuevo vehículo pickup para los Bomberos de León

Durante el acto, los Bomberos de León también presentaron su nuevo vehículo pickup, destinado a funciones de representación y como puesto de mando móvil con alta maniobrabilidad para intervenciones.

Su zona de carga está equipada con un sistema extraíble de trabajo, emisora y soportes gráficos que permiten representar la situación táctica, controlar canales de transmisión y gestionar los medios intervinientes. El vehículo tuvo un coste de 81.529 euros.

Bresh, la fiesta internacional

Por otro lado, la fiesta internacional Bresh volverá a León el próximo 20 de diciembre, consolidándose como un fenómeno pop que ha conquistado ciudades como Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Ciudad de México y Miami, según explicaron sus promotores, Diego Bajo y Héctor Herrero, del MonoLoco.

La concejala de Fiestas, Camino Orejas, se reunió con los organizadores para ultimar los detalles del evento, que destaca por su estética vibrante, ambiente seguro y propuesta musical variada, incluyendo pop, reguetón, hits de los 2000, trap suave, electrónica amable y temas nostálgicos.

Además, los asistentes disfrutarán de un show visual de gran formato con iluminación, escenografía, confeti, contenido multimedia, DJs oficiales, activaciones fotográficas y zonas temáticas llenas de color y fantasía.

Bresh se presenta como un espacio donde prima el buen rollo, la libertad de expresión, la diversidad y la creatividad, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario festivo de León.