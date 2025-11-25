Triana Martínez disfruta de su primer permiso penitenciario once años y medio después del asesinato de Isabel Carrasco

Triana Martínez, condenada a 20 años de prisión por el asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, abandonó esta mañana el centro penitenciario asturiano de Villabona para disfrutar de su primer permiso penitenciario. La salida se produce tras 14 negativas previas a las solicitudes realizadas desde 2022 al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo.

Según han recogido varios medios asturianos, la leonesa abandonaba el complejo en un coche, tapada en el asiento del copiloto, sobre las 11 horas de este martes. Un familiar cercano se acercó a la cárcel para recogerla.

La interna podrá disfrutar de la libertad hasta el próximo jueves, pero deberá presentarse diariamente ante la Policía y tiene prohibido acercarse o comunicarse con familiares de la víctima, así como acudir a lugares de León relacionados con el crimen.

Triana cumple condena junto a su madre, Montserrat González, autora material de los disparos que acabaron con la vida de Carrasco el 12 de mayo de 2014.

Los impactos provocaron un 'shock hipovolémico' y la destrucción de centros nerviosos superiores, causando la muerte instantánea de la política leonesa cuando se dirigía a la sede del partido.

El tribunal consideró a Triana cooperadora necesaria de asesinato con la circunstancia de alevosía, atentado a la autoridad y agravado por el uso de arma de fuego.

Además, contó con el agravante de disfraz y el atenuante de reparación parcial del daño. Fue condenada a 17 años y medio de prisión, más dos años y medio por tenencia ilícita de armas, con abono del tiempo pasado en prisión provisional.

Para su madre, Montserrat González, se dictó una pena de 19 años de prisión por asesinato en concurrencia con atentado a la autoridad, agravado por el uso de arma de fuego y con agravante de disfraz. Además, se sumaron tres años por tenencia ilícita de armas, junto con la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena.

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de León entre el 18 de enero y el 15 de febrero de 2016. En aquel momento, la madre tenía 60 años y Triana 37. Ambas recurrieron las sentencias, pero en diciembre de 2016 se confirmaron las penas de 22 y 20 años, respectivamente.

La tercera acusada, la agente de Policía Local Raquel Gago, amiga íntima de Triana, fue condenada por complicidad en asesinato y tenencia ilícita de armas.

Tras cumplir 14 años de prisión con un comportamiento ejemplar, estrenó recientemente su libertad provisional, en contraste con las numerosas quejas que han trascendido sobre la conducta de Triana y Montserrat durante su estancia en prisión.