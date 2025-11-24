Descubren por qué la gripe abre la puerta a neumonías graves: un hallazgo con sello leonés apunta a nuevas terapias

Un estudio internacional publicado en la prestigiosa Journal of Clinical Investigation acaba de arrojar luz sobre una de las complicaciones más peligrosas de la gripe: la neumonía bacteriana secundaria.

La investigación, liderada por el Hospital Universitario de Giessen (Alemania) y con una participación decisiva de la Universidad de León (ULE), identifica el mecanismo inmunológico que deja a muchos pacientes vulnerables tras superar la infección viral.

Cada temporada de gripe, numerosos pacientes terminan desarrollando neumonías graves —con frecuencia causadas por Streptococcus pneumoniae— incluso cuando la infección vírica inicial parecía controlada. El nuevo trabajo explica por qué: el virus de la gripe A provoca una pérdida temprana de los macrófagos alveolares residentes (TR-AMs), un tipo de célula inmunitaria encargada de mantener el pulmón limpio y protegido.

Sin estos “guardianes” del tejido pulmonar, las bacterias encuentran terreno libre para avanzar y causar infecciones mucho más severas.

Para demostrar este mecanismo, los investigadores utilizaron modelos murinos, macrófagos manipulados genéticamente y anticuerpos diseñados para bloquear puntos específicos de la vía inmunitaria afectada.

Portada de la revista ‘Journal of Clinical Investigation’

Entre ellos destaca un anticuerpo monoclonal desarrollado por el Laboratorio de Inmunobiología e Inmunoterapia de la Universidad de León, cuya aportación resultó clave para reducir la gravedad de la enfermedad en los experimentos.

Antibióticos

En un contexto de creciente resistencia a los antibióticos, el hallazgo abre la puerta a estrategias que refuercen la inmunidad de los pacientes y disminuyan la dependencia de estos fármacos.

Los investigadores José-Ignacio Rodríguez-Barbosa y María Luisa del Río-González, profesores de la ULE, han sido piezas esenciales del proyecto. Su equipo participó en el diseño de los modelos experimentales, el desarrollo del anticuerpo monoclonal y el análisis funcional de los mecanismos implicados.

“Este estudio nos acerca a nuevas formas de proteger a los pacientes frente a complicaciones graves tras infecciones virales respiratorias, como la gripe o la COVID-19”, señalaron los científicos.

La publicación en Journal of Clinical Investigation —una de las revistas biomédicas de mayor impacto internacional— consolida la relevancia del descubrimiento y refuerza la posición del laboratorio de la ULE como referente en inmunología traslacional.

El proyecto ha contado con financiación de agencias nacionales y europeas dedicadas a impulsar la investigación en salud pulmonar.