Tras la guerra del AVE, Vigo se hermana con el pequeño pueblo de León que tiene la galleta de jengibre más grande de Europa

Tras la polémica suscitada por la supresión de algunas paradas de AVE en varias provincias de Castilla y León de la línea Madrid-Vigo, la Navidad ha tendido un puente entre Galicia y León.

El alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, se desplazó a Vigo para reunirse con el regidor vigués, Abel Caballero, y consolidar un hermanamiento navideño entre dos maneras distintas —pero complementarias— de vivir estas fiestas. Vigo, referente internacional por su despliegue luminoso, y Almanza, un pequeño municipio leonés situado en la vega del Cea, con solo 609 habitantes, convertido en la capital rural de la Navidad. Durante el encuentro, ambos alcaldes intercambiaron impresiones sobre sus modelos.

Vigo presume de su proyección internacional, con millones de luces y visitantes. Almanza, en cambio, ofrece una Navidad cálida, cercana y artesanal, donde la magia se vive entre plazas pequeñas, figuras gigantes, tradición y creatividad. Dos enfoques distintos de una misma emoción.Ambos regidores coincidieron en la oportunidad de promover conjuntamente sus iniciativas, compartir experiencias y demostrar que la Navidad no depende del tamaño del lugar, sino del espíritu con el que se celebra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

Almanza enciende su Navidad el sábado

El Ayuntamiento de Almanza celebrará este sábado, 22 de noviembre, a las 18.00 horas, el encendido oficial de su iluminación navideña. El municipio lucirá más de 120.000 luces, la galleta de jengibre más grande de Europa y la escena de Reyes Magos y Belén más grande de España, lo que lo consolida como destino imprescindible de la Navidad rural en España.Las calles se llenarán de mercado navideño, puestos tradicionales —como el churrero, el castañero o el de palomitas—, ambientación musical y decoraciones que transformarán el pueblo en un escenario familiar, emotivo y festivo.

El Ayuntamiento invita a los vecinos de la comarca, de la provincia y de toda Castilla y León a visitar Almanza y vivir una Navidad distinta, donde la tradición no está reñida con la imaginación. Este hermanamiento con Vigo simboliza la unión entre la Navidad que deslumbra y la Navidad que abraza; entre la ciudad que brilla y el pueblo que emociona.